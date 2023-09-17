«Это было его личное решение»: что известно о поездке Дацика в зону СВО

Вячеслав Дацик отправился в зону СВО вместе с гуманитарной миссией и находится там около недели. Об этом заявил промоутер Владимир Хрюнов. Представитель спортсмена Яков Летов не исключил подписания контракта атлетом с ВС РФ, если поступит такое предложение. Сам Рыжий Тарзан опубликовал в социальных сетях видео, на котором он передаёт привет «с передка». Другой российский боец, проходящий службу на СВО, Владимир Минеев, поблагодарил коллегу за поддержку.

«Уехал туда около недели назад с грузом гуманитарной помощи»

Вячеслав Дацик является одним из самых обсуждаемых российских бойцов. Спортсмен после очередного освобождения из мест заключения возобновил карьеру и активно проводит поединки. Причём он не выбирает соперников и дерётся по всем дисциплинам: ММА, бокс, голые кулаки — и чаще всего одерживает победы.

Теперь же спортсмен обратил на себя внимание, отправившись в Донбасс. Он выложил в социальных сетях видео, где стоит в окружении людей в военной форме в бронежилете.

«Всем бойцам «Хардкора» здравия, большой привет! Парни ждут вас всех здесь, на передке!» — сказал Рыжий Тарзан.

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Окружение 43-летнего атлета полагает, что он может подписать контракт с ВС РФ. Об этом, в частности, заявил один из представителей Дацика, Яков Летов. Чуть больше подробностей раскрыл Владимир Хрюнов, организовавший ветерану поединки в текущем году.

«Вячеслав уехал туда около недели назад с грузом гуманитарной помощи из Санкт‑Петербурга. И там полностью погрузился в атмосферу. Он большой молодец, это было его личное решение. У него вообще бой намечен на 27 октября, но он сказал, что его это мотивирует ещё больше. Как я понимаю, это его личный порыв, и уже есть обращения от целого ряда бойцов», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Более того, он рассказал, что отношения Вячеслава с его женой Викторией проходят непростой период, хотя официально они не разведены, и пообещал сделать всё для «возрождения их семьи».

При этом Хрюнов совсем недавно анонсировал проведение противостояния между Дациком и Петром Романкевичем 27 октября по правилам ММА. Вероятно, теперь оно находится под вопросом. В свою очередь, Романкевич заявил, что конкретной договорённости между сторонами пока нет.

«У меня было поражение от Фёдора Колтуна в последнем бою, и вернуться с Вячеславом — наилучший вариант. Я хочу нокаутировать его. Это обязательно понравится болельщикам… Знаю, Дацик сейчас на СВО, но очень надеюсь, наш поединок состоится. Народ его любит. Неважно, как он проводит встречи, выигрывает или уступает, но это серьёзное имя в нашем спорте. Если я его нокаутирую, выполню свою работу на пять баллов», — цитирует Романкевича MMA.Metaratings.ru.

А в конце августа Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, не исключал проведения реванша с Рыжим Тарзаном в случае, если оба атлета получат выгодные предложения и смогут хорошо заработать. Хрюнов в качестве гипотетической даты также называл конец октября.

«Следующее мероприятие «Бойцовского клуба» состоится в конце октября. В разработке находится несколько боёв, в том числе реванш Дацика с Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии и форме. Ему нужно продолжать жизнь, продолжать выступать, а мы с нетерпением ждём его возвращения», — отмечал промоутер.

«Могу только поприветствовать его в наших рядах»

Если Рыжий Тарзан отправится в зону СВО для прохождения службы, то пойдёт по стопам другого известного отечественного бойца, Владимира Минеева, чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе. Путь атлета во многом предопределила история его семьи, ведь по военной стезе пошли его дед, отец и брат-десантник. Сам он побывал в армии, где также находился в ВДВ.

В 2022-м произошла трагедия. Младший брат спортсмена Пётр погиб под Гостомелем.

Осенью повестку получил сам Владимир.

«У меня, помимо своей семьи, племянники, от первого брака дочь, мама и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там — как решит Родина. Я подпадаю под первую категорию: десантник, служил срочку и контракт. Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче столичная, там я учился, недавно квартиру приобрёл и, соответственно, прописался. Но сейчас живу в Ульяновске. Там вырос и служил, там живёт моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, переехал с семьёй обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, бабушкой и родными брата», — отмечал атлет.

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В результате уже почти год он находится на службе, лишь изредка приезжая домой. Например, в мае ему предоставили отпуск по случаю рождения дочери. Также его избрали депутатом Народного совета ДНР.

При этом Волжанин не завершил карьеру, а продолжает регулярно выходить на канвас. Начиная с сентября 2022-го он провёл три поединка по правилам профильного кикбоксинга и во всех одержал победы: над Эрко Джуном, Фернандо Родригесом — младшим и Рафаэлом Карвальо.

Минеев уже отреагировал на поездку Дацика в Донбасс. Он назвал Вячеслава здравомыслящим человеком.

«Может быть, были у него какие-то ошибки по молодости, но с возрастом многое переосмысливаешь, приходит осознание. Я думаю, что он просто научился использовать это в свою пользу. Приехал, поддержал ребят. Видел эту новость. Подумал: может, наверное, у него какая-то история. Я просто подумал, что всё, что связано с СВО, широко освещается, и он этим воспользовался. В любом случае молодец. Приехал, поддержал ребят. Если подпишет контракт, то могу только поприветствовать его в рядах», — цитирует Волжанина «Спорт-Экспресс».