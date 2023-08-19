Лёгкая прогулка: Дацик нокаутировал Томпсона в первом раунде, Тактаров разошёлся миром с Монсоном

Вячеслав Дацик нокаутировал Оли Томпсона на турнире в Москве. Бой не продолжался даже раунда и завершился на отметке 2 минуты 25 секунд, когда рефери зафиксировал стоячий нокдаун у соперника. После схватки Рыжий Тарзан признался, что хотел отомстить за Алексея Олейника, который уступил британцу в мае. В соглавном поединке Олег Тактаров и Джефф Монсон не сумели определить победителя. Хотя бой проходил по правилам бокса, ветераны постоянно шли в клинч и пытались бороться. А после финального гонга судья с большим трудом разнял оппонентов.

Жажда мести Дацика и возвращение Тактарова

Бой с Оли Томпсоном обещал стать для Вячеслава Дацика крайне непростым. Во-первых, он проиграл два последних поединка решением судей: сначала в марте уступил Кевину Джонсону, а затем в июне — Галымжану Жасланову. Таким образом, россиянину кровь из носу необходимо было возвращаться на победную тропу. Вдобавок за неделю до противостояния он едва не был нокаутирован Александром Севериным в рамках празднования Дня физкультурника.

Во-вторых, сам англичанин представлял собой довольно серьёзного соперника. Он выступал во многих известных организациях и даже провёл две схватки в Bellator, где оказался слабее таких звёзд, как Мэтт Митрион и Чейк Конго. В мае же он продемонстрировал свой высокий класс отечественным болельщикам, в Москве нокаутировав Алексея Олейника. Собственно вокруг темы мести и раскручивалась дуэль с Дациком. Рыжий Тарзан обещал взять реванш за соотечественника.

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«Я уже Оли показал, что буду пробивать печень. Я знаю его слабое место. В первом и втором раундах попробую отработать тактику бокса. Томпсон готовится под меня нырять и уходить от моих «колхозок». Поэтому первые раунды буду бить ему в корпус и пробивать печень, а когда он просядет, попробую «колхозочкой» отправить его спать, так же как Оли отправил и Лёху Олейника. Будем рубиться, а там посмотрим», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Не меньший интерес вызывал и соглавный поединок двух заслуженных ветеранов ММА — Олега Тактарова и Джеффа Монсона. И если 52-летний американец по крайней мере регулярно выходил на ринг, хотя и не добивался хороших результатов, то россиянин, который старше оппонента на три года, решил возобновить карьеру спустя 15 лет. В далёком 2008-м он взял верх над Марком Керром, после чего сосредоточился на работе актёра и общественной деятельности.

«Если честно, я бы хотел сломать ему «ахиллес» или сделать болевой на коленку. С момента, как согласился на бой, у меня не было ни одной несчастливой минуты в жизни. Постоянное ощущение счастья, и, естественно, чувствуешь себя классно», — признался победитель одного из ранних турниров UFC.

Интриговало то, как Тактаров будет выглядеть в ринге в столь солидном возрасте и после такого затяжного перерыва. И сможет ли он составить достойную конкуренцию Снеговику.

Рубка в партере и договорённость о реванше

В результате поединок не оставил зрителей равнодушными, хотя о высоком спортивном уровне говорить сложно. Оба действовали достаточно медленно. Тактаров за счёт роста и длины рук пытался держать оппонента на расстоянии, а тот выбрасывал опасные удары и пару раз неплохо попал в челюсть.

Однако ветераны быстро дали понять, что драться по правилам бокса им не слишком комфортно. Уже в концовке стартового раунда они пошли в клинч и зарубились на ближней дистанции так активно, что судья с трудом растащил их. А во втором отрезке у Монсона вовсе сдали нервы и он сделал запрещённый проход в ноги, переведя россиянина в партер. Тот не растерялся и попытался выполнить Джеффу болевой на ногу. И вновь у рефери ушло немало времени, чтобы вернуть возрастных спортсменов в стойку.

В заключительной двухминутке Тактаров активно бросился вперёд, порой рискованно сближаясь с оппонентом, но сам пропустил пару выстрелов. Однако затем соперники опять забыли о правилах и принялись бороться, а Олег даже сделал попытку удушающего. Бойцы настолько завелись, что не прекратили драться даже после финального гонга. Чувствовалось, что оба горели желанием взять верх.

А арбитры неожиданно насчитали ничью. В какой-то степени решение выглядит справедливым, поскольку в ударной технике ощутимого преимущества не было ни у одного, хотя чаще попадал американец. Однако оба сразу дали понять, что хотят провести второй поединок в родной стихии — по правилам ММА.

«Джефф — боец. Несмотря на то что ему 52 года, а мне 36, не хотел вылезать из ринга. Я боялся его нокаутировать, потому что жалко человека. А он оказывается не такой уж и старенький. Думаю, мы ещё проверим друг друга по ММА. Человек перевёл в партер, а мне стоять молчать? Я тоже показал, что умею бороться. Сделал болевой и увидел, как он заорал. Сто процентов подерусь с ним по правилам ММА», — отметил Тактаров.

Мощнейший старт и тотальное доминирование

А вот у Дацика, несмотря на все опасения, никаких проблем не возникло. Более того, Томпсон в противостоянии с сильным ударником не сумел показать абсолютно ничего. С первых мгновений Вячеслав по обыкновению помчался вперёд, выбрасывая на ходу фирменные «колхозки» страшной силы. Соперник, складывалось впечатление, оказался напуган этой мощью и лишь пятился назад, пытаясь спастись. Несколько ударов пришлись в цель, хотя не привели к остановке. Зато у англичанина образовалась сечка над бровью. Затем россиянин, как и обещал, проверил на прочность корпус оппонента.

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Однако тот всё-таки выдержал стартовый натиск и постепенно сам принялся отвечать контратаками, хотя особой опасности они не несли. В такой ситуации проблемы могли возникнуть уже у Рыжего Тарзана, который по традиции вложил слишком много сил в первые мощные выпады. В одном из эпизодов он даже недовольно хлопнул себя по лбу, призывая Оли быть смелее.

И когда начали закрадываться мысли, что у Томпсона появляются шансы на успех, бой был завершён. Причём россиянин даже не стал доводить дело до перерыва. Он выбросил мощнейший правый крюк точно в челюсть соперника, после чего тот оказался в стоячем нокдауне. Видя, что окончание близко, Дацик тут же отправил вслед ещё один. Хотя Оли остался на ногах, судья зафиксировал технический нокаут на отметке 2 минуты 25 секунд.

При этом британец выразил недовольство этим решением и пытался доказать, что соперник нанёс запрещённый удар головой. Но повторы это не подтвердили. Вячеслав же сразу подошёл к оппоненту, обнял его и предложил встретиться ещё раз по правилам ММА. Поэтому не исключено, что, как и в случае с Тактаровым и Монсоном, болельщики увидят вторую схватку.

«Хочу поблагодарить организатора Владимира Хрюнова за то, что откликнулся на мою просьбу предоставить возможность отомстить за Олейника. Лёха ломал меня в спортзале по борьбе, душил. Я немного показывал ему бокс, но времени не хватило — он пропустил «плюшку». Лёха, я, конечно, не вырубил Томпсона наглухо, но арбитр помешал. Как мог, так за тебя и отомстил. Оли хочет реванш по ММА. Думаю, мы его дадим и покажем, что и бороться умеем», — подвёл итоги победитель.