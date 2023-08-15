Тактаров заявил о готовности провести бой с Джонсом-младшим
- РИА Новости
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«Рой Джонс имеет медицинские проблемы, Тайсон тоже. Если они выздоровеют, было бы здорово. Но и без них полно людей, с кем можно подраться. Для меня легендой является американец Эвандер Холифилд», — цитирует Тактарова РИА Новости.
18 августа Тактаров проведёт боксёрский поединок с Джеффом Монсоном на турнире в Москве.
Напомним, что Тактаров в финале UFC 6 победил американца Дэвида Эббота и завоевал чемпионский титул. За спортивную карьеру он провёл 24 боя, одержав победу в 17 из них.
Последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Монсон провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.
Ранее сообщалось, что Монсон назвал Фёдора Емельяненко лучшим бойцом.