Тактаров и Монсон договорились о бое по правилам ММА

Экс-обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров и боец смешанных единоборств Джефф Монсон договорились о поединке по правилам ММА.

«Джефф — боец. Несмотря на то, что ему 52 года, а мне 36 (смеётся), не хотел вылезать из ринга. Я боялся его нокаутировать, потому что жалко человека. А он оказывается не такой уж и старенький. Думаю, мы ещё проверим друг друга по ММА. Человек перевёл в партер, а мне стоять молчать? Я тоже показал, что умею бороться. Сделал болевой и увидел, как он заорал. Сто процентов подерусь с ним по правилам ММА», — отметил Тактаров.

Тактаров и Монсон 19 августа не смогли выявить победителя в боксёрском поединке в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

55-летний Тактаров провёл свой последний бой в ММА в 2008 году, когда победил американца Марка Керра.

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