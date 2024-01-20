Кремлёв подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв пообещал Александру Емельяненко квартиру, если боец год не будет употреблять алкоголь.

«Если до конца он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами, то с меня квартира», — сказал Кремлёв в видео, которое Емельяненко опубликовал в своём Telegram-канале.

Напомним, что Емельяненко завершил курс лечения от алкогольной зависимости в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии. В новогодние праздники он посетил Дубай и Мекку, а по возвращении в Москву возобновил тренировки.

41-летний спортсмен в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что реванш Емельяненко и Вячеслава Дацика может состояться в конце февраля.