Кремлёв подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь
- РИА Новости
«Если до конца он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами, то с меня квартира», — сказал Кремлёв в видео, которое Емельяненко опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, что Емельяненко завершил курс лечения от алкогольной зависимости в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии. В новогодние праздники он посетил Дубай и Мекку, а по возвращении в Москву возобновил тренировки.
41-летний спортсмен в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.
Ранее сообщалось, что реванш Емельяненко и Вячеслава Дацика может состояться в конце февраля.