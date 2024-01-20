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Кремлёв подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв пообещал Александру Емельяненко квартиру, если боец год не будет употреблять алкоголь.
Кремлёв подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь
  • РИА Новости

«Если до конца он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами, то с меня квартира», — сказал Кремлёв в видео, которое Емельяненко опубликовал в своём Telegram-канале.

Напомним, что Емельяненко завершил курс лечения от алкогольной зависимости в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии. В новогодние праздники он посетил Дубай и Мекку, а по возвращении в Москву возобновил тренировки.

41-летний спортсмен в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что реванш Емельяненко и Вячеслава Дацика может состояться в конце февраля.

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