Дацик — о госпитализации дочери: не буду ничего объяснять

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал госпитализацию своей 16-летней дочери Василисы.

«Не хочу говорить об этом. Не буду объяснять ничего. Это наши семейные дела, буду разбираться. Пока ещё не виделся с дочкой, там сложно всё. Не хочу обсуждать», — цитирует Дацика «Матч ТВ».

Как сообщил источник RT, вечером 12 ноября 16-летнюю девочку увезли на скорой в невменяемом состоянии. Забрали её со станции «Технопарк».

Подросток пока не раскрыла причин произошедшего. В настоящее время она находится в больнице им. Филатова и приходит в себя после употребления алкоголя.

Ранее Дацик сообщил, что подписал бессрочный контракт для службы в зоне СВО.