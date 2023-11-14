Дацик — о госпитализации дочери: не буду ничего объяснять
- РИА Новости
«Не хочу говорить об этом. Не буду объяснять ничего. Это наши семейные дела, буду разбираться. Пока ещё не виделся с дочкой, там сложно всё. Не хочу обсуждать», — цитирует Дацика «Матч ТВ».
Как сообщил источник RT, вечером 12 ноября 16-летнюю девочку увезли на скорой в невменяемом состоянии. Забрали её со станции «Технопарк».
Подросток пока не раскрыла причин произошедшего. В настоящее время она находится в больнице им. Филатова и приходит в себя после употребления алкоголя.
Ранее Дацик сообщил, что подписал бессрочный контракт для службы в зоне СВО.