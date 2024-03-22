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Дацик заявил, что хочет проверить на прочность печень Емельяненко

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Известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя-реванша с экс-чемпионом ProFC, ветераном PRIDE FC Александром Емельяненко.

«По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени. А в нашем бою я буду растягивать удовольствие — хочу проверить его печень на прочность», — признался Дацик по окончании открытой тренировки.

При этом он признался, что не намерен реагировать на оскорбления со стороны Емельяненко, а все вопросы планирует решить на ринге.

«Просто понимаю, что Александр как всегда перед боем переколол тестестерончика. И его несёт», — заявил Дацик.

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7.

Ранее Емельяненко не исключил, что в будущем может провести третий поединок с Дациком.

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