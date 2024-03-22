Дацик заявил, что хочет проверить на прочность печень Емельяненко
«По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени. А в нашем бою я буду растягивать удовольствие — хочу проверить его печень на прочность», — признался Дацик по окончании открытой тренировки.
При этом он признался, что не намерен реагировать на оскорбления со стороны Емельяненко, а все вопросы планирует решить на ринге.
«Просто понимаю, что Александр как всегда перед боем переколол тестестерончика. И его несёт», — заявил Дацик.
Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7.
Ранее Емельяненко не исключил, что в будущем может провести третий поединок с Дациком.