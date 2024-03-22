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Емельяненко не исключил проведения третьего боя с Дациком

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Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион ProFC Александр Емельяненко ответил, готов ли снова сразиться с Вячеславом Дациком, если возьмёт верх во втором поединке.
Емельяненко не исключил проведения третьего боя с Дациком
  • РИА Новости

«Давайте не будем забегать вперёд. Дождёмся окончания этого боя, а потом будем думать о следующем поединке», — заявил Емельяненко.

При этом он также добавил, что перед реваншем с Дациком провёл несколько спаррингов со спортсменами из сборной Сербии по боксу.

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7.

Ранее Дацик заявил, что в реванш ему придётся преподать очередной урок Емельяненко.

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