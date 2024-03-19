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Дацик: придётся опять провести воспитательный урок для Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о бое с соотечественником Александром Емельяненко.
Дацик: придётся опять провести воспитательный урок для Емельяненко
  • РИА Новости

«Саня снова наговорил лишнего. Придётся опять провести воспитательный урок. Мнения, что реванш будет схож по сценарию с первым поединком? Не согласен. Короткий урок, как оказалось, быстро вылетает, а надо преподать уже длительный урок. Растянуть удовольствие, как говорится. Не планирую побеждать за 13 секунд. У меня другой план, который вы увидите 12 апреля», — сказал Дацик.

Бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком пройдёт 12 апреля в Москве и станет главным событием турнира Ural FC 7. Схватка между бойцами пройдёт в формате пяти раундов по две минуты. Поединок состоится по правилам бокса в перчатках для ММА.

Ранее Емельяненко рассказал о графике подготовки к бою с Дациком.

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