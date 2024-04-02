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Бой Емельяненко с Дациком отменили из-за сохраняющейся угрозы теракта

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Стала известная причина, по которой был отменён турнир Ural FC 7, на котором должен был состояться поединок Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком.
Бой Емельяненко с Дациком отменили из-за сохраняющейся угрозы теракта
  • РИА Новости

Александр Емельяненко в социальной сети выложил скриншот сообщения от руководства промоушена, на котором видно, что причиной отмены мероприятия стала «сохраняющаяся угроза совершения террористического акта».

Схватка между бойцами была запланирована на 12 апреля. Поединок должен был состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

Ранее Дацик высказался об отмене турнира Ural FC.

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