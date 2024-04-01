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Дацик — об отмене боя: сама судьба отвела Емельяненко от позорного нокаута

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Российский боец Вячеслав Дацик высказался об отмене турнира Ural FC, на котором должен был состояться поединок с Александром Емельяненко.
Дацик — об отмене боя: сама судьба отвела Емельяненко от позорного нокаута
  • РИА Новости

Российский боец Вячеслав Дацик высказался об отмене турнира Ural FC, на котором должен был состояться поединок с Александром Емельяненко.

«Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится, и эта крашеная версия Филиппа Киркорова ответит за свой навозный язык. Тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута», — приводит слова Дацика «Матч ТВ».

Схватка между бойцами была запланирована на 12 апреля. Поединок должен был состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.

Ранее Емельяненко не исключил, что в будущем может провести третий поединок с Дациком.

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