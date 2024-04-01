Дацик — об отмене боя: сама судьба отвела Емельяненко от позорного нокаута

Российский боец Вячеслав Дацик высказался об отмене турнира Ural FC, на котором должен был состояться поединок с Александром Емельяненко.

Российский боец Вячеслав Дацик высказался об отмене турнира Ural FC, на котором должен был состояться поединок с Александром Емельяненко.

«Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится, и эта крашеная версия Филиппа Киркорова ответит за свой навозный язык. Тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута», — приводит слова Дацика «Матч ТВ».

Схватка между бойцами была запланирована на 12 апреля. Поединок должен был состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.

Ранее Емельяненко не исключил, что в будущем может провести третий поединок с Дациком.