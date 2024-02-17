Образцовая премьера: Джонсон нокаутировал Тёрнера в дебютном бою под флагом России

Кевин Джонсон одержал победу техническим нокаутом над Шоном Тёрнером в дебютном поединке в качестве гражданина России. На протяжении всего противостояния он владел заметным преимуществом и грамотно держал соперника на дистанции фирменным джебом. Ирландец сделал ставку на нокаут, но ни разу не сумел потрясти соперника. А за минуту до финального гонга уроженец США нанёс сильный удар по печени, после которого судья досрочно остановил бой.

Посильный соперник для Джонсона

В последнее время Кевин Джонсон превратился для России в особенного боксёра. До весны 2023-го не все отечественные болельщики знали о нём, хотя американец на заре карьеры встречался со многими звёздами тяжёлого веса: Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Дереком Чисорой, Энди Руисом. Правда, всем им он уступил.

Всё изменило выставочное противостояние с Вячеславом Дациком в Москве. Одержав победу решением судей, спортсмен обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство. Чуть позже он, демонстрируя серьёзность своих намерений, выходил в футболке с изображением политика на церемонию взвешивания перед боем с Марком Петровским.

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«Мне всегда хотелось жить в России, однако у меня было опекунство над дочерью, так что время для переезда сюда было неподходящим, ведь мне потребовалось бы перевезти и её. Как отцу-одиночке мне и без того приходилось крайне тяжело. Однако сейчас момент настал: дочери 25 лет, она уже взрослая и самостоятельная. Я поговорил со своим промоутером Владимиром Хрюновым. Мы тщательно всё согласовали. И вперёд!» — объяснял спортсмен в интервью RT.

Хрюнов же сообщил, что американец даже взял квартиру в ипотеку в Самаре. Более того, он хотел получить отчество Владимирович в честь Путина. В январе мечта мужчины, наконец, исполнилась. Указом президента он был принят в гражданство России.

Предполагалось, что дебютный поединок в новом статусе Джонсон снова проведёт с Дациком. Но в планы вмешалось нападение собаки на Рыжего Тарзана, которое временно вывело его из строя.

В качестве нового оппонента ему подобрали куда менее известного Шона Тёрнера. За свою профессиональную карьеру многократный чемпион Ирландии провёл 16 встреч, в которых одержал 12 побед. Однако в последних трёх он уступил, в том числе россиянину Басиру Абакарову. Чем атлет выделялся, так это своим весом — 128 кг. Оппонент на весах показал 113 кг. Несмотря на это, Тёрнер обещал нокаутировать противника и даже упрекнул его в смене гражданства. Кевин также отмалчиваться не стал.

«Я выступаю на своей земле. Моя цель — начистить морду Шону Тёрнеру. Гарантирую, что это будет бой Флойда Мейвезера и Конора Макрегора. Для меня большая честь провести поединок под российским флагом», — заявил он на пресс-конференции.

А по ходу подготовки он ещё раз подтвердил свои слова, прямо во время тренировки исполнив отрывок известной песни Shaman'а «Я русский».

Уверенная победа Коваленко над Полозовым

Не менее интересным обещало получиться соглавное противостояние Владимира Полозова и Святослава Коваленко по правилам смешанных единоборств. Последний — блогер, специализирующийся на интервью со звёздами поп-ММА. Например, его канал на YouTube насчитывает почти 900 тыс. подписчиков.

При этом молодой человек и сам регулярно выходит в «клетку». А максимальное внимание к себе он привлёк в конце 2022-го, когда сенсационно взял верх над Александром Емельяненко решением судей, несмотря на значительную разницу в весе.

Не боялся Коваленко бросать вызовы и собственно ведущим представителям поп-ММА. Он встречался с Зелемханом Дукаевым, Марифом Пираевым и дважды — Артёмом Тарасовым, который в обоих случаях ему уступил. А после схватки с Емельяненко Святослав одержал две победы при одной осечке — от Джавида Рзаева.

Неудивительно, что в поединке с Полозовым он считался однозначным фаворитом, ведь соперник, напротив, проиграл в четырёх последних боях и не знал успеха почти два года. Зато дополнительное внимание к себе Ирландец привлёк во время битвы взглядов, когда неожиданно напал на соперника и уронил его на пол.

В итоге Коваленко полностью оправдал свой статус. На пользу ему пошла и серьёзная разница в антропометрических данных. Святослав оказался на целых 17 сантиметров выше и с удовольствием пользовался этим. Он сходу выбросил пару опаснейших крюков, пока Владимир безуспешно пытался сократить дистанцию.

А вскоре тот вовсе впервые оказался на канвасе. Блогер уверенно оформил тейкдаун и включил граунд-энд-паунд. К чести соперника, тот сопротивлялся и не позволял толком добить себя сверху. Коваленко также попробовал сделать удушающий через руку, но не преуспел.

Далее судья поднял бойцов на ноги и, казалось, у Ирландца появился шанс. Он даже снова попытался пойти в атаку. Однако соперник опять не стал сражаться в стойке, а предпочёл перевести Полозова. Далее он занял удобную позицию сбоку и выполнил удушающий. Причём он не столько перекрыл кислород конкуренту, сколько больно сжал его челюсть. Таким образом, поединок не продолжался и раунда.

Мастер-класс для Тёрнера

Ничто не помешало фавориту взять верх и в главном событии вечера. Отчётный поединок во многом напоминал схватку Джонсона с Дациком, когда уроженец США одержал победу единогласным решением судей и фактически преподал урок мастерства Рыжему Тарзану. Ситуация повторилась и на этот раз, хотя Тёрнер обладает куда большим опытом, как в любительском, так и в профессиональном боксе. Однако шансов на успех у него было немного. А закладывался ирландец исключительно на нокаут.

Новоиспечённый россиянин с первых мгновений принялся играть с ним. Как и в случае с Коваленко, ему помогала существенная разница в росте и длине рук. Особенно опасным смотрелся фирменный левый джеб. Благодаря ему экс-претендент на титул чемпиона мира держал соперника на расстоянии. В результате уже после первого раунда глаз ирландца серьёзно заплыл.

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Тот, в свою очередь, пытался отвечать мощными сериями. Но Джонсон чаще всего грамотно перекрывался плечом. Зачастую удары гостя шли по затылку, и рефери однажды даже пришлось сделать ему замечание.

Во втором отрезке отечественным болельщикам пришлось понервничать, так как Шон перехватил инициативу и в ряде эпизодов запер оппонента у сетки. К счастью, надолго его не хватило. Да и Джонсон, почувствовав опасность, своевременно ответил. В том числе он не забывал бить по печени, что в итоге позволило добиться успеха.

В третьем раунде преимущество Кевина стало ещё очевиднее. Ирландец устал и с огромным трудом передвигался по канвасу. 44-летний ветеран, напротив, словно порхал по рингу, выбрасывая опасные удары. Он постоянно проводил связку голова-живот. Тёрнер же лишь бессильно бросался вперёд, опустив руки. А незадолго до гонга прозвучал опасный звоночек для него, когда после очередного попадания по печени он с трудом устоял на ногах.

В заключительной трёхминутке ирландец, понимая, что победу ему принесёт только нокаут, пошёл ва-банк. Несколько раз ему даже удавалось прижать соперника к сетке, но тот грамотно клинчевал. Было очевидно, Джонсон уступит лишь при крайне неудачном стечении обстоятельств. Чуда не только не произошло, но он сам взял верх досрочно.

Чуть больше чем за минуту до конца россиянин выбросил серию по лицу, а потом опустил тяжёлый крюк в печень. В завершение он нанёс ещё и несколько добивающих ударов в голову. Соперник опустился на канвас, демонстрируя, что не в состоянии продолжать. А судья продемонстрировал, что поединок завершён.

Правда, восстановившись, Тёрнер потребовал продолжать, объясняя, что побывал всего лишь в нокдауне, но никак не в нокауте. Однако арбитр остался непреклонен. Так экс-претендент на титул чемпиона мира успешно дебютировал в качестве гражданина РФ и попутно завоевал пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжёлом весе.

Получив его из рук своего промоутера Хрюнова, он по-русски крикнул зрителям: «Большое спасибо».

«Передо мной стояла очень простая задача — выйти и быть быстрее. Нанести своему сопернику урон. В ринге всё зависит именно от этого. Если ты делаешь оппоненту больно, то побеждаешь. Шон — очень крутой парень. В эпизодах, когда он пропускал, он всегда что-то говорил, включал трэш-ток. То же самое происходило и когда он сам шёл в атаку», — поделился впечатлениями Джонсон.