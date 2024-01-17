Получивший гражданство России боксёр Джонсон изучает по десять русских слов в день

Боксёр Кевин Джонсон рассказал, как изучает русский язык.

«Учу русский язык по специальному плану. Изучаю десять новых слов в день», — цитирует Джонсона ТАСС.

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликовал 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон ответил, что побудило его стать гражданином России.