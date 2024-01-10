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Джонсон: получив паспорт РФ, я почувствовал, словно вновь появился на свет

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Боксёр Кевин Джонсон ответил, что побудило его стать гражданином России.
Джонсон: получив паспорт РФ, я почувствовал, словно вновь появился на свет
  • Gettyimages.ru

«Мне всегда хотелось жить в России, однако у меня было опекунство над дочерью, так что время для переезда сюда было неподходящим, ведь мне пришлось бы перевезти и её. Как отцу-одиночке мне и без того приходилось крайне тяжело. Однако сейчас момент настал: дочери двадцать пять, она уже взрослая и самостоятельная. Я поговорил со своим промоутером Владимиром (Хрюновым. — RT). Мы тщательно всё согласовали. И вперёд!

Что почувствовал, получив паспорт? Словно я вновь появился на свет. Я сразу же позвонил маме и сказал: «Аннулируй моё свидетельство о рождении. Мой новый день рождения — 9 января», — заявил Джонсон в эфире RT International.

Ранее Джонсон высказался о президенте РФ Владимире Путине.

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