Джонсон: Путин — олицетворение настоящего президента

Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон высказался о президенте РФ Владимире Путине.

«Откуда такая любовь к президенту России? Потому что Владимир Путин настоящий. Самый настоящий президент из тех, с кем может довестись шанс встретиться. Он — олицетворение понятия «настоящий президент», — цитирует Джонсона Sport24.

9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о получении российского гражданства Джонсоном.