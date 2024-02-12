Бывший американский боксёр Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»
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«Я постоянно пою песню «Я русский». Теперь это моя песня, мой девиз», — цитирует Джонсона РИА Новости.
Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.
Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.