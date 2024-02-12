RT в Telegram
Подпишись

Бывший американский боксёр Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»

Короткая ссылка
Боксёр Кевин Джонсон сообщил, что постоянно поёт песню Шамана «Я русский».
Бывший американский боксёр Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Я постоянно пою песню «Я русский». Теперь это моя песня, мой девиз», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить