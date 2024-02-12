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Боксёр Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ

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Боксёр Кевин Джонсон рассказал, что планирует проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ.
Боксёр Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Я пойду лично голосовать за Путина! Очень хотел бы с ним когда-нибудь увидеться, пожать ему руку. Ещё я хотел бы сыграть с ним в шахматы, потом исполнить композицию на пианино и, в-третьих, поблагодарить его за то, что разрешил мне быть частью этой страны», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликовал 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон ответил, что побудило его стать гражданином России.

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