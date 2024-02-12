Боксёр Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ

Боксёр Кевин Джонсон рассказал, что планирует проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ.

«Я пойду лично голосовать за Путина! Очень хотел бы с ним когда-нибудь увидеться, пожать ему руку. Ещё я хотел бы сыграть с ним в шахматы, потом исполнить композицию на пианино и, в-третьих, поблагодарить его за то, что разрешил мне быть частью этой страны», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликовал 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон ответил, что побудило его стать гражданином России.