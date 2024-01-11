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Джонсон: Путин должен быть олицетворением слова «настоящий»

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Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон поделился мнением о президенте РФ Владимире Путине.

«Мне всё равно, как люди смотрят на нашего президента. Он настоящий! В словаре под определением слова «настоящий» должно быть его лицо, и точка. Настоящий! Он должен быть олицетворением слова «настоящий». Ему не нужно спрашивать демократов. Ему не нужно спрашивать республиканцев. Ему не нужно спрашивать палату представителей. Ему не нужно спрашивать граждан, послов, министров, премьер-министров и всех прочих. Когда он должен принять решение, он его принимает. Сам.

Не хочу углубляться во всё это, мне уже надоело вести игры с людьми — именно такого человека я хочу видеть своим президентом, а не когда кучка людей из-за кулис управляет другими людьми словно марионетками. Не хочу такого — вот мой президент, я знаю, кто мой президент, и это мне нравится», — заявил Джонсон в эфире RT International.

Ранее Джонсон объяснил, почему страна пользуется популярностью у спортсменов, которые хотят сменить гражданство.

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