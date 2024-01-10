Джонсон: западные спортсмены хотят получить российское гражданство, потому что умны

Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон объяснил, почему страна пользуется популярностью у спортсменов, которые хотят сменить гражданство.

«Потому что люди умны, они открывают глаза и что-то замечают. Не получится понять, узнать, подметить и оценить на вкус некачественные ингредиенты в составе какого-либо продукта, пока его не попробуешь. А учитывая специфику нашего занятия, напробовались мы всякого. Нам приходилось... Вас когда-нибудь заставляли есть что-то, что вам не нравится? Вот нам приходилось так делать. А затем, приезжая в Россию, ты чувствуешь отменный вкус, прекрасный аромат, испытываешь великолепные эмоции, видишь замечательных людей. Я не слышал ни одной перепалки. Не слышал, чтобы машина кому-то сигналила. Не замечал агрессивного поведения на дороге и не видел ни одной аварии. Ни разу!

Тут всё совсем иначе, совсем другие ощущения, совершенно другая обстановка. И если сравнить тамошнюю еду с той, которой я питаюсь здесь, то главное отличие — здесь нет продуктов, содержащих ГМО. Когда я еду навестить мать, то больше всего беспокоюсь, чем буду питаться десять дней моего пребывания там. Таких опасений возникать не должно», — заявил Джонсон в эфире RT International.

Ранее Джонсон рассказал, как относится к стремлению отстранить российских спортсменов от международных соревнований.