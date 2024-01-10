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Джонсон — об отстранении россиян от турниров: это детская игра, затеянная кучкой взрослых

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Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон рассказал, как относится к стремлению отстранить российских спортсменов от международных соревнований.
Джонсон — об отстранении россиян от турниров: это детская игра, затеянная кучкой взрослых
  • © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

«На мой взгляд, это ребячество, ведут себя как дети. Никогда не видел, чтобы российский боксёр-любитель или российский профессиональный боксёр как-то плохо поступали по отношению к кому-либо (хотя я знаю чуть ли не всех в этом спорте), и точка. Так что это детская игра, затеянная кучкой взрослых. Мы не можем на это повлиять, это не в нашей власти.

Но мы можем сделать так, как поступает мой промоутер Владимир, — попытаться привлечь американских боксёров, приезжающих сюда месяц за месяцем, и помочь этим молодым любителям и профессионалам добиться успеха в своём деле и карьере. Мы не можем играть в ту «игру», что ведут эти «взрослые». Нам это недоступно, это вне нашей досягаемости. Но у нас великий президент, который в конечном счёте всегда придёт на помощь», — заявил Джонсон в эфире RT International.

Ранее Джонсон ответил, что побудило его стать гражданином России.

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