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Джонсон победил Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде

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Получивший российский паспорт боксёр Кевин Джонсон нанёс поражение ирландцу Шону Тёрнеру в поединке в Москве.

Схватка закончилась победой американца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Бой по правилам смешанных единоборств прошёл на московской волейбольной арене «Динамо» в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

44-летний Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

В активе 33-летнего Тёрнера 12 побед (восемь нокаутом), четыре поражения. 

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.

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