Джонсон победил Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде
Схватка закончилась победой американца техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Бой по правилам смешанных единоборств прошёл на московской волейбольной арене «Динамо» в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.
44-летний Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.
В активе 33-летнего Тёрнера 12 побед (восемь нокаутом), четыре поражения.
Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.