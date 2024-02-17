Джонсон победил Тёрнера техническим нокаутом в четвёртом раунде

Получивший российский паспорт боксёр Кевин Джонсон нанёс поражение ирландцу Шону Тёрнеру в поединке в Москве.

Схватка закончилась победой американца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Бой по правилам смешанных единоборств прошёл на московской волейбольной арене «Динамо» в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

44-летний Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

В активе 33-летнего Тёрнера 12 побед (восемь нокаутом), четыре поражения.

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.