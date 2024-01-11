Американскому боксёру Джонсону вручили российский паспорт

Американский боксёр Кевин Джонсон получил паспорт гражданина России.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен получал документ в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликовал 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон ответил, что побудило его стать гражданином России.