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Менеджер Емельяненко: пока нет понимания, будет ли назначена новая дата боя с Дациком

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Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал отмену турнира Ural FC, на котором должен был состояться поединок с Вячеславом Дациком.
Менеджер Емельяненко: пока нет понимания, будет ли назначена новая дата боя с Дациком
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Александр ждал реванша. Он в отличной, я бы сказал идеальной, форме. Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться», — приводит слова менеджера официальная группа телеканала UDAR.

Схватка между бойцами была запланирована на 12 апреля. Поединок должен был состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.

Ранее Дацик высказался об отмене турнира Ural FC.

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