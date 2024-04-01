Менеджер Емельяненко: пока нет понимания, будет ли назначена новая дата боя с Дациком
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Александр ждал реванша. Он в отличной, я бы сказал идеальной, форме. Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться», — приводит слова менеджера официальная группа телеканала UDAR.
Схватка между бойцами была запланирована на 12 апреля. Поединок должен был состояться по правилам бокса в перчатках для ММА.
Ранее Дацик высказался об отмене турнира Ural FC.