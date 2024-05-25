Над территориями Белгородской и Курской областей: в МО РФ заявили об уничтожении трёх БПЛА самолётного типа за ночь
МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили три БПЛА над двумя регионами России
- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
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25 мая 2024
Киевский режим готов обсуждать только так называемую формулу Зеленского, которая абсолютно нереалистична и основана на идее о том, что Украина способна нанести поражение России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, такой подход представляет собой «определённого рода ультиматум и нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо его обсуждал».
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Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на Покровском направлении в районе села Евгеньевка и пытается принять «активные меры по восстановлению утраченного положения».
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США объявили о поставках вооружений Украине в тот день, когда РФ однозначно подтвердила готовность к переговорам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам», — приводит его слова пресс-служба диппредставительства.
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В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.