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Над территориями Белгородской и Курской областей: в МО РФ заявили об уничтожении трёх БПЛА самолётного типа за ночь

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили три БПЛА над двумя регионами России

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Роман Шимаев
Дежурные средства ПВО в ночь на 25 мая пресекли новую попытку киевского режима устроить атаки на объекты, расположенные на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ, два БПЛА самолётного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области.
Над территориями Белгородской и Курской областей: в МО РФ заявили об уничтожении трёх БПЛА самолётного типа за ночь
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко
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  • 25 мая 2024

    Киевский режим готов обсуждать только так называемую формулу Зеленского, которая абсолютно нереалистична и основана на идее о том, что Украина способна нанести поражение России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, такой подход представляет собой «определённого рода ультиматум и нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо его обсуждал».

    Накануне Владимир Путин заявил, что цель «мирной» конференции в Швейцарии — подтвердить легитимность Владимира Зеленского, но эти «пиаровские шаги» не имеют юридического обоснования.

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  • Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на Покровском направлении в районе села Евгеньевка и пытается принять «активные меры по восстановлению утраченного положения».

  • США объявили о поставках вооружений Украине в тот день, когда РФ однозначно подтвердила готовность к переговорам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам», — приводит его слова пресс-служба диппредставительства.

  • В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

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