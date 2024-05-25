Над территориями Белгородской и Курской областей: в МО РФ заявили об уничтожении трёх БПЛА самолётного типа за ночь

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили три БПЛА над двумя регионами России

Дежурные средства ПВО в ночь на 25 мая пресекли новую попытку киевского режима устроить атаки на объекты, расположенные на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ, два БПЛА самолётного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области.