Полянский: у России нет причин вести диалог по «формуле мира» Зеленского

Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что «формула Зеленского» основана на принятии желаемого за действительное — идеи, что Украина способна нанести поражение России.

Собеседник агентства добавил, что такая постановка вопроса представляет собой «определённого рода ультиматум, нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо её обсуждал».

«Особенно мы», — подчеркнул он.

Ранее Полянский заявил, что Москва и Киев крайне далеки от практических шагов к диалогу об урегулировании конфликта на Украине.