Полянский: у России нет причин вести диалог по «формуле мира» Зеленского
Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что «формула Зеленского» основана на принятии желаемого за действительное — идеи, что Украина способна нанести поражение России.
Собеседник агентства добавил, что такая постановка вопроса представляет собой «определённого рода ультиматум, нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо её обсуждал».
«Особенно мы», — подчеркнул он.
Ранее Полянский заявил, что Москва и Киев крайне далеки от практических шагов к диалогу об урегулировании конфликта на Украине.