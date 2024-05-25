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Полянский: у России нет причин вести диалог по «формуле мира» Зеленского

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Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что «формула Зеленского» основана на принятии желаемого за действительное — идеи, что Украина способна нанести поражение России.

Собеседник агентства добавил, что такая постановка вопроса представляет собой «определённого рода ультиматум, нет абсолютно ни одной причины в мире, чтобы кто-либо её обсуждал».

«Особенно мы», — подчеркнул он.

Ранее Полянский заявил, что Москва и Киев крайне далеки от практических шагов к диалогу об урегулировании конфликта на Украине.

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