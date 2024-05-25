Силы ПВО ночью сбили украинские дроны над Курской и Белгородской областями

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области.

Ранее морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море, следовавших в направлении Крыма.