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ТАСС: грузинские наёмники находятся в жилом секторе в Константиновке ДНР

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Экс-сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины в качестве наёмников, разместились в жилом секторе в населённом пункте Константиновка в ДНР.

Об этом ТАСС сообщили в пророссийской подпольной организации «Дозор». По словам её представителя, военные в крупных городах наблюдались в основном на марше, а также на блокпостах или у госпиталей. Однако в случае с наёмниками из Европы дела обстоят иначе.

«Своего присутствия они не скрывают, как, к примеру, выходцы из Грузии, бывшие сотрудники МВД, расквартированные в жилых районах в населённом пункте Константиновка», — сказал он.

Ранее в подполье сообщили, что грузинские наёмники занимаются вымогательствами в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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