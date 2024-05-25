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Шольц заявил, что Германия дошла до предела в помощи Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин дошёл до предела в помощи Киеву.
Шольц заявил, что Германия дошла до предела в помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал N-TV. 

Как сказано в материале, Германия уже передала Украине оружия на €28 млрд и две системы ПВО Patriot.

«Мы действительно довели это до предела возможного», — сказал Шольц.

По его словам, ответственность Берлина заключается в помощи Украине в её оборонительной борьбе, избегая превращения конфликта в войну России и НАТО. Таким образом он вновь указал на неготовность передать ВС Украины дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее немецкое издание Der Spiegel заявило, что украинские военные получили от Германии четвёртую по счёту систему ПВО IRIS-T.

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