Силуанов: Россия ответит при незаконном использовании её активов на Западе

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что российская сторона даст аналогичный ответ в случае незаконного использования её активов западными странами.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие основы, правовые основы для западных стран не действуют», — сказал Силуанов.

По его словам, западные страны пытаются лавировать в сложившейся ситуации и ссылаются на то, что не будут трогать золотовалютные резервы «но доходы от их использования» будут тратить так, как им захочется.

«У нас то же самое есть, все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах С, у нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально», — подчеркнул министр.

Ранее в Государственной думе предупредили ЕС о последствиях использования активов России для оказания помощи Украине.