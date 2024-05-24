«Нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело»: Путин — о возможности возобновления мирных переговоров с Украиной

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но возвращаться к ним следует только исходя из текущей ситуации в зоне СВО и с учётом уже достигнутых ранее договорённостей. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, легитимность Владимира Зеленского закончилась, а Москва при подписании юридически обязывающих документов должна иметь дело с законными властями. Российский лидер также констатировал, что цель «мирной» конференции в Швейцарии — подтвердить легитимность Зеленского, но эти «пиаровские шаги» не имеют юридического обоснования.

Россия готова к переговорам с киевским режимом, но теперь Москва должна понять, с кем будет нужно заключать юридические документы, учитывая отсутствие на Украине легитимного президента. Такое мнение высказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

По его словам, в России отдают себе отчёт в том, что легитимность действующего главы украинского государства закончилась.

«Думаю, что одна из целей конференции в Швейцарии как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего. Но вот эти пиаровские шаги, они не имеют значения для юридических документов», — добавил он.

Владимир Путин также указал, что мирные переговоры между Россией и Украиной должны быть возобновлены не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и должны быть основаны на здравом смысле.

«Нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Мы должны быть полностью уверены в том, что имеем дело с легитимными властями», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, необходимо заглянуть в конституцию Украины, где записано, какие органы власти имеют право быть продлёнными без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут.

Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. Он отменил выборы на Украине, сославшись на то, что сейчас демократический процесс в стране «не ко времени».

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Президент РФ также в очередной раз напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и даже согласилась перенести переговорный процесс в Стамбул, где были достигнуты договорённости.

«Вышли на проект соглашения и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал. То есть, в принципе, украинскую сторону это в целом устраивало, как и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало. По известным причинам, после того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договорённости выбросила, перестала их реализовывать. Более того, объявила о том, что переговоры прекращаются. Они же сказали об этом публично. Не мы прекратили эти переговоры, они прекратили», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что именно киевские власти запретили себе вести мирные переговоры в дальнейшем: «Мы никому не запрещали. Мы за переговоры». При этом после этого западные спонсоры киевского режима поставили перед ними задачу добиться стратегического поражения РФ и победы над Россией на поле боя.

«Сейчас мы видим, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», — указал российский лидер.

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Наряду с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о полномочиях Владимира Зеленского, также указал на отсутствие «юридической чистоты».

«Потому что там «глубокая демократия», вы же понимаете. Всё там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, ещё кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия: ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать», — поиронизировал он.

При этом белорусский лидер заметил, что все государственные вопросы решаются не в Киеве, а за океаном.

«Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном много уже решено. Что не решено, они решат потом», — добавил Лукашенко.

По его мнению, 2024 год «многое определит, очень многое» в ситуации вокруг Украины.