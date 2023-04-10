В Удмуртии купили более 75 тысяч билетов по Пушкинской карте с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Наибольшей популярностью пользовался Русский драматический театр (более 7,8 тыс. билетов). Далее следует Национальный театр.
Среди музеев список возглавляет Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова.
Всего в программе «Пушкинская карта» в Удмуртии принимает участие почти 200 учреждений.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.