В Удмуртии купили более 75 тысяч билетов по Пушкинской карте с начала года

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В Удмуртии купили 75,5 тыс. билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры по Пушкинской карте с начала 2023 года.
В Удмуртии купили более 75 тысяч билетов по Пушкинской карте с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Наибольшей популярностью пользовался Русский драматический театр (более 7,8 тыс. билетов). Далее следует Национальный театр.

Среди музеев список возглавляет Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова.

Всего в программе «Пушкинская карта» в Удмуртии принимает участие почти 200 учреждений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.

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