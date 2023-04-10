В Удмуртии купили более 75 тысяч билетов по Пушкинской карте с начала года

В Удмуртии купили 75,5 тыс. билетов в театры, музеи и другие учреждения культуры по Пушкинской карте с начала 2023 года.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Наибольшей популярностью пользовался Русский драматический театр (более 7,8 тыс. билетов). Далее следует Национальный театр.

Среди музеев список возглавляет Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова.

Всего в программе «Пушкинская карта» в Удмуртии принимает участие почти 200 учреждений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.