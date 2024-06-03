Американский генерал назвал «чушью» жалобы ВСУ на танки Abrams

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в интервью телеканалу CNN назвал «чушью» жалобы украинских военных на американские танки Abrams.

По его словам, он следил за работой данной военной техники в Европе в течение почти трёх десятилетий и не видел проблем с нею.

Комментируя репортаж CNN, в котором военные ВСУ говорят о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов, генерал сказал, что украинские военные несут чушь.

«Я скажу одним словом: это полная чушь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинские военные рассказали американским журналистам о слабостях танков Abrams, которые Пентагон поставил Киеву.