Американский генерал назвал «чушью» жалобы ВСУ на танки Abrams
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По его словам, он следил за работой данной военной техники в Европе в течение почти трёх десятилетий и не видел проблем с нею.
Комментируя репортаж CNN, в котором военные ВСУ говорят о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов, генерал сказал, что украинские военные несут чушь.
«Я скажу одним словом: это полная чушь», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинские военные рассказали американским журналистам о слабостях танков Abrams, которые Пентагон поставил Киеву.