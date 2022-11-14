Эндокринолог Ладыгина посоветовала проходить не менее 500 шагов в день

Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала о пользе физической активности.

«Физическая активность в первую очередь нужна для поддержания тренированности сердечно-сосудистой системы, для поддержания уровня основного обмена, для поддержания здоровья костной ткани. Всего 500 шагов в день быстрой ходьбы значимо, до 9%, снижают частоту сердечно-сосудистых неблагоприятных событий», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, при сидячей работе желательно каждые 30 минут делать перерыв и двигаться.

Со своей стороны, врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин в беседе с «Газетой.Ru» назвал самым безопасным способом жарки — жарку без масла.

«Одно из самых безопасных масел для жарки — это топлёное, хорошо очищенное сливочное масло. Его температура дымления составляет +252 °C. На втором месте по безобидности стоит рафинированное кокосовое масло — коптить оно начинает на +232 °C», — сообщил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.