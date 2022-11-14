Узнать больше

Эндокринолог Ладыгина посоветовала проходить не менее 500 шагов в день

Короткая ссылка
Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала о пользе физической активности.
Эндокринолог Ладыгина посоветовала проходить не менее 500 шагов в день
  • Gettyimages.ru

«Физическая активность в первую очередь нужна для поддержания тренированности сердечно-сосудистой системы, для поддержания уровня основного обмена, для поддержания здоровья костной ткани. Всего 500 шагов в день быстрой ходьбы значимо, до 9%, снижают частоту сердечно-сосудистых неблагоприятных событий», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, при сидячей работе желательно каждые 30 минут делать перерыв и двигаться.

Со своей стороны, врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин в беседе с «Газетой.Ru» назвал самым безопасным способом жарки — жарку без масла.

«Одно из самых безопасных масел для жарки — это топлёное, хорошо очищенное сливочное масло. Его температура дымления составляет +252 °C. На втором месте по безобидности стоит рафинированное кокосовое масло — коптить оно начинает на +232 °C», — сообщил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить