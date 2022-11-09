Диетолог Пилькина посоветовала для похудения добавить к правильному питанию физнагрузки

Врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Только комплекс физической нагрузки и правильного питания даст стабильный и более быстрый результат при похудении», — заявила Пилькина.

По её словам, у здорового человека в день должно быть три основных приёма пищи — завтрак, обед и ужин, а перекусы нежелательны, так как они замедляют обмен веществ в организме.

Также она порекомендовала исключить или сократить потребление насыщенных жиров и трансжиров.

Со своей стороны, Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с изданием Pravda.Ru напомнила о норме ежедневного потребления воды.

Как уточнила эксперт, в умеренном климате женщина в среднем должна употреблять 2,7 л жидкости в день, мужчина — 3,7 л.

«То, что чай и кофе не заменяют воду, — миф. Это общее количество, где учитываются все напитки, включая воду, кофе, чай, соки, кисломолочные напитки, супы и жидкость, которая содержится во фруктах и овощах», — добавила Русакова.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.