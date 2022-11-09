Узнать больше

Диетолог Пилькина посоветовала для похудения добавить к правильному питанию физнагрузки

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.
Диетолог Пилькина посоветовала для похудения добавить к правильному питанию физнагрузки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Только комплекс физической нагрузки и правильного питания даст стабильный и более быстрый результат при похудении», — заявила Пилькина.

По её словам, у здорового человека в день должно быть три основных приёма пищи — завтрак, обед и ужин, а перекусы нежелательны, так как они замедляют обмен веществ в организме.

Также она порекомендовала исключить или сократить потребление насыщенных жиров и трансжиров.

Со своей стороны, Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с изданием Pravda.Ru напомнила о норме ежедневного потребления воды.

Как уточнила эксперт, в умеренном климате женщина в среднем должна употреблять 2,7 л жидкости в день, мужчина — 3,7 л.

«То, что чай и кофе не заменяют воду, — миф. Это общее количество, где учитываются все напитки, включая воду, кофе, чай, соки, кисломолочные напитки, супы и жидкость, которая содержится во фруктах и овощах», — добавила Русакова.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить