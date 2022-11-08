Заслуженный врач России Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.

«Что касается врачей — они обязаны соблюдать все регламенты диспансеризации и профилактических осмотров. Это первое. А второе — и главное — это образ жизни самих пациентов, их мотивированность на здоровье, их усилия по снижению факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно поддерживать индекс массы тела на уровне нормы, вести здоровый образ жизни, проходить регулярные обследования.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.