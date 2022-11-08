Узнать больше

Заслуженный врач России Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.
Заслуженный врач России Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов
  • Gettyimages.ru

«Что касается врачей — они обязаны соблюдать все регламенты диспансеризации и профилактических осмотров. Это первое. А второе — и главное — это образ жизни самих пациентов, их мотивированность на здоровье, их усилия по снижению факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно поддерживать индекс массы тела на уровне нормы, вести здоровый образ жизни, проходить регулярные обследования.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить