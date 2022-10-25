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Метеоролог Вильфанд спрогнозировал холодную зиму в 2022 году в Центральной России

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В 2022 году зима в Центральной России, по предварительным расчётам, будет холоднее предыдущей, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог Вильфанд спрогнозировал холодную зиму в 2022 году в Центральной России
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В то же время в интервью «Российской газете» он рассказал, что запредельных температурных характеристик этой зимой в регионе не будет.

«Может ли при этом зима оказаться очень холодной или очень мягкой? Оправдываемость долгосрочных, по-другому, вероятностных прогнозов — 65%. То есть в 35% есть вероятность развития других сценариев», — добавил метеоролог.

Теплее, чем обычно, может быть на севере Урала и Сибири, а в большей части страны в холодные месяцы температура будет в пределах климатических норм, заключил он.

Ранее руководитель общественного движения «Автомобильный союз», автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал советы по уходу за машиной в холодное время года.

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