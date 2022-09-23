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В Омской области на следующей неделе ожидаются заморозки

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Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что 23 и 24 сентября в Омскую область придёт похолодание. Температура воздуха на севере региона может опуститься до нуля.
В Омской области на следующей неделе ожидаются заморозки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет gorod55.ru.

Вторжение арктической холодной воздушной массы на территорию региона, по прогнозам, произойдёт в воскресенье, 25 сентября. Ночью температура воздуха составит +5…+10 °С, при прояснении — до нуля. Днём будет +9…+14 °С.

На следующей неделе ожидаются заморозки.

Наряду с этим стало известно об усиление ветра до 15—20 м/с в Хабаровском крае в ближайшие дни. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Согласно прогнозу, в регионе будут идти проливные дожди.

Ранее сообщалось, что МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в регионе 24—25 сентября.

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