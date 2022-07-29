В Севастополе продлили действие пятого класса пожароопасности

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В Севастополе продолжает действовать пятый класс пожароопасности.
В Севастополе продлили действие пятого класса пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«С 28 по 31 июля на территории Севастопольского региона установлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность)», — отмечается в сообщении.

В лесничествах действует усиленный режим дежурства. Мобильные группы спасателей патрулируют участки, особо опасные в пожарном отношении.

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