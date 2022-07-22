В Москве начали реставрацию монумента «Покорителям космоса» на ВДНХ

В Москве начались работы по восстановлению монумента «Покорителям космоса». Он расположен вблизи станции метро «ВДНХ» на аллее Героев Космоса.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря тому, что его высота превышает 100 м, взмывающую ввысь ракету видно издалека. Специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок. Большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов», — приводятся в материале слова руководителя Департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Отмечается, что сначала специалисты очистят поверхность стелы. Затем начнутся реставрация гранитных плит облицовки и титановых пластин, восстановление гидроизоляции, устранение сколов, заделка трещин и прочее.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что предприятие «Петербургский метрополитен» объявило тендер на реставрацию доходного дома Трофимовых, построенного в 1890 году.