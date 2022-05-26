Эпидемиолог Лебедев рассказал, почему бывает трудно заметить клеща

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Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, почему бывает трудно заметить клеща.
Эпидемиолог Лебедев рассказал, почему бывает трудно заметить клеща
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«Самка сосёт кровь гораздо дольше, при этом увеличиваясь в размере примерно в десять раз. То есть её как раз пропустить невозможно. А вот присасывание самца достаточно коварно, потому что акт кровососания у него не длительный, много крови ему не надо», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ощутить на себе какую-то боль после укуса практически невозможно, поскольку клещ «обезболивает» место присасывания.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.

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