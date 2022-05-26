Эпидемиолог Лебедев рассказал, почему бывает трудно заметить клеща

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, почему бывает трудно заметить клеща.

«Самка сосёт кровь гораздо дольше, при этом увеличиваясь в размере примерно в десять раз. То есть её как раз пропустить невозможно. А вот присасывание самца достаточно коварно, потому что акт кровососания у него не длительный, много крови ему не надо», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ощутить на себе какую-то боль после укуса практически невозможно, поскольку клещ «обезболивает» место присасывания.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.