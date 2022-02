Рекорд Кеннета Браны и признание российского мультфильма: в США объявили номинантов на «Оскар»

Американская киноакадемия обнародовала список номинантов на «Оскар» 2022 года. За звание лучшего фильма в этом году поборются десять картин, включая «Власть пса», «Белфаст» и «Дюну». Среди потенциальных обладателей статуэтки — режиссёры Стивен Спилберг, Кеннет Брана, Пол Томас Андерсон, актёры Бенедикт Камбербэтч и Хавьер Бардем, актрисы Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Николь Кидман. В число номинантов вошёл короткометражный анимационный фильм российского постановщика Антона Дьякова «БоксБалет». Картина финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер 6», снятая при участии России, выбыла из гонки за «Оскар». Выдвинутая от России драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» ранее не вошла в шорт-лист премии.

Во вторник, 8 февраля, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 94-ю премию «Оскар» в 23 категориях.

Лидером по числу номинаций (12) стал драматический вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст и Джесси Племонсом.

В фильме рассказывается о двух братьях, владеющих ранчо в Монтане. Один из них решает жениться, однако второй не желает принимать его возлюбленную.

Лента претендует на приз в главной номинации — «Лучший фильм». Также картина представлена в актёрских категориях. Камбербэтч может получить премию за главную мужскую роль, а Племонс, Коди Смит-Макфи и Данст — за мужские и женскую второго плана. Кроме того, проект претендует на призы за лучший адаптированный сценарий, режиссуру, работу оператора, монтаж, работу художника-постановщика, оригинальный саундтрек и звук.

На втором месте по количеству номинаций — фантастический боевик Дени Вильнёва «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Картина представлена в десяти категориях, в том числе в главной. Также проект поборется за награды за адаптированный сценарий, режиссуру, работу художника-постановщика, монтаж, спецэффекты, работу оператора, звук, костюмы, саундтрек, макияж и причёски.

Действие фильма разворачивается в далёком будущем на планете Арракис, где добывают ценный ресурс — меланж. Из-за этого многие мечтают завладеть Арракисом, который император передаёт в управление дому Атрейдесов. Представители знатного рода отправляются на планету, однако вскоре в результате захвата власти наследнику семьи Полу (Тимоти Шаламе) приходится бежать.

По семь номинаций у картин «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Белфаст» Кеннета Браны. Оба проекта претендуют на звание лучшего фильма, а также на победу в категории «Лучший режиссёр». Брана может удостоиться и награды за лучший оригинальный сценарий.

При этом Брана установил новый рекорд премии. Он стал первым кинематографистом, когда-либо претендовавшим на «Оскар» в семи разных категориях.

Ранее он был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана («7 дней и ночей с Мэрилин»), адаптированный сценарий («Гамлет»), короткометражный игровой фильм («Лебединая песня»), мужскую роль и режиссуру («Генрих V: Битва при Азенкуре»).

Бороться за звание лучшего фильма 2021 года также будут картины «CODA: Ребёнок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо. Все они, кроме последней, претендуют на «Оскар» и в сценарных номинациях.

Наград за скрипты также могут удостоиться работы «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол и «Худший человек на свете» Йоакима Триера.

Из исполнителей главных ролей, помимо Камбербэтча, члены академии выделили Уилла Смита («Король Ричард»), Хавьера Бардема («В роли Рикардо»), Эндрю Гарфилда («Тик-так… БУМ!») и Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»). В аналогичную женскую категорию попали Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Среди претендентов на «Оскар» за роли второго плана — Киран Хайндс («Белфаст»), Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»), Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»), Джуди Денч («Белфаст»), Ариана ДеБос («Вестсайдская история») Онжаню Эллис («Король Ричард») и Джесси Бакли («Незнакомая дочь»).

В номинации «Международный художественный фильм» представлены картины из Италии («Рука бога» Паоло Соррентино), Японии («Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути), Норвегии («Худший человек на свете» Йоакима Триера), Бутана («Лунана: Як в классной комнате» Паво Чойнинга Доржи) и Дании («Побег» Йонаса Поэра Расмуссена).

От России на соискание премии «Оскар» по итогам 2021 года выдвигалась драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» о жизни девушки Ады и её семьи в североосетинском шахтёрском городке. Лента не вошла в шорт-лист премии. Ранее фильм был удостоен Гран-при в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и других наград.

Также на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм» претендовала драматическая лента «Купе номер 6» от Финляндии. Фильм снят в копродукции Финляндии, России, Германии и Эстонии. Главную роль в нём исполнил актёр Юра Борисов.

Работа российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» претендует на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». В мультфильме рассказывается о взаимоотношениях балерины и боксёра. По словам постановщика, лента «БоксБалет» — о людях, молодость которых выпала на 1990-е. Хронометраж мультфильма составляет 15 минут. Ранее анимационная картина Дьякова ‎одержала победу на премии «Икар» в номинации «Короткий метр»‎, получила приз как лучшая анимационная лента на фестивале «Короче»‎, а также была номинирована на премию «Ника»‎‎.

На приз за лучший саундтрек наряду с «Властью пса» и «Дюной» претендуют фильмы «Не смотрите наверх», «Энканто» и «Параллельные матери». Премии за лучшую песню могут удостоиться композиции No Time To Die («Не время умирать»), Be Alive («Король Ричард»), Down To Joy («Белфаст»), Somehow You Do («Четыре хороших дня») и Dos Oruguitas («Энканто»).

Лауреатов премии объявят 27 марта 2022 года. Торжественная церемония впервые за четыре года пройдёт с ведущим.