Рекорд Кеннета Браны и признание российского мультфильма: в США объявили номинантов на «Оскар»
- © AFP / Gettyimages.ru
Во вторник, 8 февраля, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 94-ю премию «Оскар» в 23 категориях.
Лидером по числу номинаций (12) стал драматический вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст и Джесси Племонсом.
В фильме рассказывается о двух братьях, владеющих ранчо в Монтане. Один из них решает жениться, однако второй не желает принимать его возлюбленную.
Лента претендует на приз в главной номинации — «Лучший фильм». Также картина представлена в актёрских категориях. Камбербэтч может получить премию за главную мужскую роль, а Племонс, Коди Смит-Макфи и Данст — за мужские и женскую второго плана. Кроме того, проект претендует на призы за лучший адаптированный сценарий, режиссуру, работу оператора, монтаж, работу художника-постановщика, оригинальный саундтрек и звук.
На втором месте по количеству номинаций — фантастический боевик Дени Вильнёва «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Картина представлена в десяти категориях, в том числе в главной. Также проект поборется за награды за адаптированный сценарий, режиссуру, работу художника-постановщика, монтаж, спецэффекты, работу оператора, звук, костюмы, саундтрек, макияж и причёски.
Действие фильма разворачивается в далёком будущем на планете Арракис, где добывают ценный ресурс — меланж. Из-за этого многие мечтают завладеть Арракисом, который император передаёт в управление дому Атрейдесов. Представители знатного рода отправляются на планету, однако вскоре в результате захвата власти наследнику семьи Полу (Тимоти Шаламе) приходится бежать.
- © Кадр из фильма «Дюна»
По семь номинаций у картин «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Белфаст» Кеннета Браны. Оба проекта претендуют на звание лучшего фильма, а также на победу в категории «Лучший режиссёр». Брана может удостоиться и награды за лучший оригинальный сценарий.
При этом Брана установил новый рекорд премии. Он стал первым кинематографистом, когда-либо претендовавшим на «Оскар» в семи разных категориях.
Ранее он был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана («7 дней и ночей с Мэрилин»), адаптированный сценарий («Гамлет»), короткометражный игровой фильм («Лебединая песня»), мужскую роль и режиссуру («Генрих V: Битва при Азенкуре»).
Бороться за звание лучшего фильма 2021 года также будут картины «CODA: Ребёнок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо. Все они, кроме последней, претендуют на «Оскар» и в сценарных номинациях.
Наград за скрипты также могут удостоиться работы «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол и «Худший человек на свете» Йоакима Триера.
- © Кадр из фильма «Белфаст»
Из исполнителей главных ролей, помимо Камбербэтча, члены академии выделили Уилла Смита («Король Ричард»), Хавьера Бардема («В роли Рикардо»), Эндрю Гарфилда («Тик-так… БУМ!») и Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»). В аналогичную женскую категорию попали Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Кристен Стюарт («Спенсер»).
Среди претендентов на «Оскар» за роли второго плана — Киран Хайндс («Белфаст»), Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»), Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»), Джуди Денч («Белфаст»), Ариана ДеБос («Вестсайдская история») Онжаню Эллис («Король Ричард») и Джесси Бакли («Незнакомая дочь»).
В номинации «Международный художественный фильм» представлены картины из Италии («Рука бога» Паоло Соррентино), Японии («Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути), Норвегии («Худший человек на свете» Йоакима Триера), Бутана («Лунана: Як в классной комнате» Паво Чойнинга Доржи) и Дании («Побег» Йонаса Поэра Расмуссена).
От России на соискание премии «Оскар» по итогам 2021 года выдвигалась драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» о жизни девушки Ады и её семьи в североосетинском шахтёрском городке. Лента не вошла в шорт-лист премии. Ранее фильм был удостоен Гран-при в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и других наград.
Также на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм» претендовала драматическая лента «Купе номер 6» от Финляндии. Фильм снят в копродукции Финляндии, России, Германии и Эстонии. Главную роль в нём исполнил актёр Юра Борисов.
Работа российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» претендует на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». В мультфильме рассказывается о взаимоотношениях балерины и боксёра. По словам постановщика, лента «БоксБалет» — о людях, молодость которых выпала на 1990-е. Хронометраж мультфильма составляет 15 минут. Ранее анимационная картина Дьякова одержала победу на премии «Икар» в номинации «Короткий метр», получила приз как лучшая анимационная лента на фестивале «Короче», а также была номинирована на премию «Ника».
На приз за лучший саундтрек наряду с «Властью пса» и «Дюной» претендуют фильмы «Не смотрите наверх», «Энканто» и «Параллельные матери». Премии за лучшую песню могут удостоиться композиции No Time To Die («Не время умирать»), Be Alive («Король Ричард»), Down To Joy («Белфаст»), Somehow You Do («Четыре хороших дня») и Dos Oruguitas («Энканто»).
Лауреатов премии объявят 27 марта 2022 года. Торжественная церемония впервые за четыре года пройдёт с ведущим.