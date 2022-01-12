Возвращение к традициям: «Оскар» впервые за четыре года пройдёт с ведущим

Организаторы 94-й церемонии вручения премии «Оскар» приняли решение вернуть в шоу ведущего. Мероприятие состоится 27 марта на традиционной площадке — в театре «Долби», а за режиссуру в седьмой раз подряд будет отвечать Гленн Уайсс. Также стало известно, что Берлинский международный кинофестиваль в феврале 2022-го пройдёт в очном формате. Прошлый смотр перевели в дистанционный режим.

94-я торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года. По данным Variety, за постановку шоу в седьмой раз подряд будет отвечать Гленн Уайсс, также известный как режиссёр церемоний награждения театральной премией «Тони». Уайсс неоднократно был удостоен «Эмми прайм-тайм».

«Чтобы церемония вручения премии «Оскар» стала настоящим праздником всеобщей любви к кино, работать над ней должен человек с глубокими техническими познаниями и творческой проницательностью, какие есть у Гленна», — отмечает продюсер церемонии «Оскар» Уильям Пэкер.

Кроме того, в 2022 году организаторы приняли решение вернуть в шоу ведущего. Кто именно возьмёт на себя его обязанности — пока неизвестно.

Последним ведущим мероприятия был Джимми Киммел в 2017 и в 2018 годах. Церемония под его управлением получила преимущественно положительные отзывы аудитории. До Киммела шоу вели в том числе Нил Патрик Харрис, Крис Рок, Эллен Дедженерес, Сет Макфарлейн, Джеймс Франко и Энн Хэтэуэй. Привлечение последних трёх знаменитостей было задумано с целью заинтересовать молодую аудиторию, однако критики невысоко оценили прошедшие церемонии.

Как отмечает Variety, ранее желанная многими работа на «Оскаре» в качестве ведущего со временем утратила престиж в том числе в результате развития социальных сетей и постоянной критики. Окончательно организаторы шоу отказались от ведущего в 2019 году. Сначала на его должность был утверждён Кевин Харт, однако впоследствии его раскритиковали за прошлые «гомофобные» высказывания, и артист отказался от участия. Рейтинги церемонии выросли по сравнению с 2018 годом, и организаторы решили сохранить формат.

Однако последние две церемонии были менее популярны, чем предыдущие. Некоторые критики предположили, что виной тому — именно отсутствие ведущего.

Номинанты на премию «Оскар» по итогам 2021 года будут объявлены 8 февраля. Церемония вручения наград пройдёт 27 марта на традиционной площадке — в театре «Долби». В 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции основные события церемонии были перенесены в здание вокзала Union Station в Лос-Анджелесе.

AFP

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В 2022 году к традиционному формату решили вернуться и организаторы Берлинского международного кинофестиваля. В 2021-м смотр проходил дистанционно. Кроме того, конкурсные фильмы были доступны только членам жюри и журналистам. На этот раз фестиваль, запланированный на период с 10 по 20 февраля, состоится офлайн. Организаторы подчёркивают, что смотр проведут с соблюдением антиковидных мер.

«Мы очень рады тому, что на данный момент власти дают положительный сигнал, и настроены с воодушевлением продолжать планирование (фестиваля. — RT)», — цитирует организаторов Variety.

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При этом Европейский кинорынок, который обычно проходит одновременно с Берлинским кинофестивалем в столице Германии, второй год подряд состоится онлайн.

Организаторы фестиваля независимого кино Sundance также не спешат возвращаться к традиционному, очному формату смотра. Ранее предполагалось, что фестиваль проведут в гибридном формате, однако в начале января стало известно, что он будет организован онлайн.

«Несмотря на самые решительные меры (обеспечения безопасности. — RT), в свете неожиданно высоких показателей заразности штамма «омикрон» по всей стране усиливаются ограничения в сферах здравоохранения, путешествий и так далее. Поэтому сегодня мы объявляем: в этом году мероприятия фестиваля в Юте, предполагавшие личное присутствие, перейдут в онлайн-формат», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте фестиваля.

Организаторы смотра выразили сожаление. На их взгляд, отказ от личного присутствия гостей — большая потеря. Тем не менее, представители Sundance подчёркивают: иной формат проведения фестиваля из-за эпидемиологической ситуации небезопасен для зрителей, артистов и многочисленных сотрудников и волонтёров.

«Принять такое решение было непросто. Мы — некоммерческая организация, и дух фестиваля Sundance заключается в стремлении добиваться целей, несмотря ни на какие преграды. Но поскольку в недельный период проведения фестиваля в принимающем округе прогнозируется пик заболеваемости, мы не можем сознательно подвергать риску наших сотрудников и сообщество. Подвергать чрезмерной нагрузке службы здравоохранения округа Саммит и более чем 1,5 тыс. наших сотрудников и волонтёров в таких условиях было бы безответственно. В последние несколько дней становится всё более очевидным, что с точки зрения заботы о благополучии всего нашего сообщества принять это решение было правильно», — объясняют организаторы.

Фестиваль Sundance пройдёт с 20 по 30 января.