Двухчасовое предисловие и интригующий финал: в российский прокат вышел фильм «Дюна»

На большие экраны вышел фантастический фильм Дени Вильнёва «Дюна» с Тимоти Шаламе в главной роли. В основе сценария — одноимённый роман Фрэнка Герберта. По сюжету, в далёком будущем планета Арракис, где добывают исключительно ценное вещество меланж, или пряность, достаётся в управление Дому Атрейдесов. Предыдущие владельцы — семья Харконненов — не намерены сдавать свои позиции и начинают открытую конфронтацию. Роли в ленте также исполнили Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и другие актёры.

16 сентября в России в широкий прокат вышла фантастическая лента Дени Вильнёва «Дюна», снятая по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе, известный по проектам «Маленькие женщины», «Назови меня своим именем» и «Леди Бёрд». Также в фильме задействованы Ребекка Фергюсон («Доктор Сон»), Оскар Айзек («Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»), Зендея («Величайший шоумен»), Стеллан Скарсгард («Рассекая волны», «Пираты Карибского моря», «Чернобыль»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Вики Кристина Барселона», «Эскобар») и другие звёзды кино.

Действие «Дюны» разворачивается в далёком будущем. Люди расселились по разным планетам и ведут борьбу за власть. На Арракисе добывают самое ценное вещество во Вселенной — меланж, или пряность. Оно не только существенно улучшает мышление и продлевает жизнь людей, но и используется для космических путешествий.

Долгое время планета была во владении семьи Харконненов. Те практически разорили её, не заботясь о благополучии местного населения — фременов. По воле императора Арракис переходит к Дому Атрейдесов во главе с герцогом Лето. Тот также заинтересован в добыче пряности, но в то же время планирует наладить связи с фременами и улучшить качество их жизни. Однако Харконнены не готовы мириться с утратой доступа к ценному ресурсу и начинают открытую вражду с новыми хозяевами планеты. Наследник Атрейдесов, Пол (в исполнении Шаламе), вместе с семьёй отправляется на Арракис. Там ему предстоит найти общий язык с фременами и подготовиться к бою.

Кадр из фильма «Дюна»

© kinopoisk.ru

Литературный цикл «Хроники Дюны» насчитывает шесть романов. Фильм Дени Вильнёва охватывает часть событий, описанных в первой книге. В течение первых минут ленты зрители получают общее представление об устройстве вселенной Герберта. Им рассказывается, что такое меланж, зачем он нужен и в чём состоит суть основного конфликта. Ключевые моменты, необходимые для понимания происходящего на экране, объясняются и далее — на протяжении практически всей картины. Это происходит очень лаконично и ненавязчиво, но в то же время конструктивно — при помощи закадрового голоса или в хорошо продуманных диалогах персонажей. В итоге даже зрители, которые не читали роман и не имеют никакого представления о вселенной, разберутся в сюжете.

Однако поклонникам творчества Фрэнка Герберта такая интерпретация истории может показаться слишком скромной. В ленту вошли лишь основные эпизоды, очень многое осталось за кадром. Как результат — по фильму невозможно получить исчерпывающее представление об обширном мире, представленном на страницах книг. Кроме того, исключение из сюжета пусть и не самых увлекательных, но важных сцен привело к тому, что зрителям может быть сложно понять мысли и мотивы персонажей.

Проникнуться эмоциями героев и начать искренне сопереживать им в течение значительной части фильма невозможно — персонажи кажутся плоскими и чужими. Да и некоторые их действия с таким подходом к раскрытию характеров могут вызывать вопросы.

Схожие вопросы вызывает и постановка проекта. Естественно, авторы ленты уделили немало внимания демонстрации техники и необычных «технологий будущего». Однако смотрятся подобные эпизоды зачастую несколько автономно — стоит транспортное средство размером с киноэкран, и никто и ничто с ним не взаимодействует. Да и в целом фильм не удивит своими масштабами. По неизвестной причине кинематографисты часто отдавали предпочтения крупным планам. Это касается даже тех эпизодов, в которых хотелось бы сосредоточиться на экранном воплощении вымышленного мира и рассмотреть его в деталях. Так, вместо того чтобы наслаждаться необычной атмосферой вселенной, зрителю придётся в который раз наблюдать за каплями пота, стекающими по лицу Тимоти Шаламе.

Кадр из фильма «Дюна»

© kinopoisk.ru

Безусловно, некоторые эпизоды удались кинематографистом на славу. Например, очень эффектными и пугающими получились обитатели пустыни — гигантские черви — и все сцены с их участием. Однако куда больше эпизодов выглядят неожиданно обыденно и скучно. Ситуацию не смогли исправить даже редкие драки — они поставлены неплохо, однако Пола Атрейдеса настолько очевидно показывают со спины, что тут же возникают мысли об использовании каскадёров и разрушается вся магия кино.

Отсутствие зрелищности и ярких эмоций на экране кинематографистам удалось отчасти компенсировать грамотной работой со звуком. В кадре звучит музыка оскароносного Ханса Циммера, чьи работы также можно услышать в фильмах «Начало», «Интерстеллар», «Король Лев», «Шерлок Холмс», «Тёмный рыцарь» и многих других.

Интересное музыкальное сопровождение и обилие разнообразных звуков порой слишком очевидно намекает зрителям на то, какие чувства они должны испытывать в сценах, в которых картинка оказалась недостаточно убедительной. Однако это всё-таки помогает кинематографистам создать необходимое напряжение, а аудитории — погрузиться в атмосферу фильма.

По сравнению с первоисточником «Дюна» Вильнёва донельзя проста. Однако, судя по всему, этот фильм — лишь очень длинная, продолжительностью более двух с половиной часов, завязка. Сюжет только подводит зрителя к событиям, которые обещают быть куда более яркими и, возможно, зрелищными (по крайней мере, интригующая финальная сцена дарит такую надежду). Не исключено, что в дальнейшем и персонажи раскроются должным образом, а вселенная Фрэнка Герберта заиграет новыми красками. Главное, чтобы это продолжение состоялось: его судьба прежде всего зависит от реакции широкой аудитории на первую часть.