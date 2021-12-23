Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Дьяков рассказал о своей работе

Короткая ссылка
Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков рассказал о своей работе.
Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Дьяков рассказал о своей работе
  • © kino-teatr.ru

В стриме RT «Летучка» он отметил, что его картина — о людях, чья молодость пришлась на 1990-е годы.

«Для меня этот фильм — посвящение моим родителям. Они не имеют отношения ни к боксу, ни к балету, но их поколение... пик их молодости пришёлся на переломный момент», — сказал Дьяков.

По словам режиссёра, он до сих пор наблюдает за людьми поколения 1990-х с их неоднозначными историями.

«Для кого-то это была очень счастливая жизнь, для кого-то, наоборот, всё схлопнулось».

Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Режиссёр Антон Дьяков рассказал, что это событие стало для него неожиданным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить