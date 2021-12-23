Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Дьяков рассказал о своей работе
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В стриме RT «Летучка» он отметил, что его картина — о людях, чья молодость пришлась на 1990-е годы.
«Для меня этот фильм — посвящение моим родителям. Они не имеют отношения ни к боксу, ни к балету, но их поколение... пик их молодости пришёлся на переломный момент», — сказал Дьяков.
По словам режиссёра, он до сих пор наблюдает за людьми поколения 1990-х с их неоднозначными историями.
«Для кого-то это была очень счастливая жизнь, для кого-то, наоборот, всё схлопнулось».
Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Режиссёр Антон Дьяков рассказал, что это событие стало для него неожиданным.