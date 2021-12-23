Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Дьяков рассказал о своей работе

Режиссёр номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков рассказал о своей работе.

В стриме RT «Летучка» он отметил, что его картина — о людях, чья молодость пришлась на 1990-е годы.

«Для меня этот фильм — посвящение моим родителям. Они не имеют отношения ни к боксу, ни к балету, но их поколение... пик их молодости пришёлся на переломный момент», — сказал Дьяков.

По словам режиссёра, он до сих пор наблюдает за людьми поколения 1990-х с их неоднозначными историями.

«Для кого-то это была очень счастливая жизнь, для кого-то, наоборот, всё схлопнулось».

Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Режиссёр Антон Дьяков рассказал, что это событие стало для него неожиданным.