Режиссёр Дьяков назвал неожиданным включение мультфильма «БоксБалет» в шорт-лист «Оскара»

Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Режиссёр Антон Дьяков рассказал, что это событие стало для него неожиданным.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Дьяков рассказал, что узнал новость от знакомых.

«Неожиданно. Я знаю, что он был уже и в лонг-листе, где 80 фильмов анимационных со всего мира, что уже здорово, потому что очень много фильмов на свете делается в год. Когда как-то отфильтровывают на любой фестиваль, у всех свои фильтры, свой отбор, свои предпочтения, притязания и аргументы какие-то при выборе. На «Оскаре» я тоже подозреваю, что у них там своя очень сложная система отбора. Он так проскочил... Правда, неожиданно. Без истерики, но приятно», — сказал режиссёр.

15-минутная лента представлена в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Ранее сценарист и режиссёр Дмитрий Дьяченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о старте съёмок полнометражного игрового фильма о Чебурашке по мотивам книг Эдуарда Успенского.