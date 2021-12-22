Режиссёр Дьяков назвал неожиданным включение мультфильма «БоксБалет» в шорт-лист «Оскара»

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Российский мультфильм «БоксБалет» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Режиссёр Антон Дьяков рассказал, что это событие стало для него неожиданным.
Режиссёр Дьяков назвал неожиданным включение мультфильма «БоксБалет» в шорт-лист «Оскара»
  • ©мультфильм «Боксбалет»

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Дьяков рассказал, что узнал новость от знакомых.

«Неожиданно. Я знаю, что он был уже и в лонг-листе, где 80 фильмов анимационных со всего мира, что уже здорово, потому что очень много фильмов на свете делается в год. Когда как-то отфильтровывают на любой фестиваль, у всех свои фильтры, свой отбор, свои предпочтения, притязания и аргументы какие-то при выборе. На «Оскаре» я тоже подозреваю, что у них там своя очень сложная система отбора. Он так проскочил... Правда, неожиданно. Без истерики, но приятно», — сказал режиссёр.

15-минутная лента представлена в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Ранее сценарист и режиссёр Дмитрий Дьяченко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о старте съёмок полнометражного игрового фильма о Чебурашке по мотивам книг Эдуарда Успенского.

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