Драма об осетинском народе: от России на «Оскар» выдвигается картина «Разжимая кулаки»

От России на премию «Оскар» по итогам 2021 года выдвигается драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Картина рассказывает о девушке, которая планирует побег из дома, чтобы скрыться от опеки отца. Лента стала триумфатором программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и фильмом закрытия минувшего «Кинотавра». «Разжимая кулаки» получил преимущественно положительные отзывы критиков, сейчас его рейтинг на портале «КиноПоиск» насчитывает 7,3 балла из десяти.

От России на «Оскар» по итогам 2021 года выдвигается драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», сообщил накануне ТАСС председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай. Постановщик отметил, что несмотря на то, что у фильмов социальной тематики обычно больше шансов на статуэтку, решение членов американской киноакадемии предсказать невозможно.

«Это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что надо выбирать то, что вы считаете успешным, получившимся, значительным здесь, а дальше там будут разбираться», — подчеркнул Чухрай.

По словам режиссёра Алексея Учителя, комитет выбирал между двумя лентами: работой Коваленко и драмой «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Мировая премьера картины «Разжимая кулаки» состоялась в июле 2021 года в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Фильм был тепло встречен критиками и удостоился Гран-при в своей секции. Позднее лента была представлена ещё на ряде международных киносмотров — в Мельбурне, Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и других городах.

Действие разворачивается вокруг молодой осетинки Ады. Вместе с отцом и братьями она живёт в шахтёрском городке. Отец строго воспитывает детей, и те мечтают избавиться от его гиперопеки. По примеру старшего брата Ада строит планы побега в надежде начать самостоятельную жизнь.

Кира Коваленка — уроженка Нальчика, выпускница режиссёрской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. «Разжимая кулаки» — третья работа молодой постановщицы. В 2014 году она сняла короткометражную ленту «Они ушли от меня», а в 2016-м — полнометражную драму «Софичка».

Выдвижение на «Оскар» фильма своей ученицы прокомментировал сам Сокуров. Он подчеркнул, что её лента достойно представляет осетинский народ, Кавказ и Россию. Тем не менее, постановщик призвал не переоценивать это событие.

«Я невысоко оцениваю всякие конкурсные амбиции и конкурсные процедуры и вообще отношусь к ним более чем сдержанно», — заявил Сокуров ТАСС. Он добавил, что «для начинающего режиссёра в принципе это не должно иметь никакого значения».

Порядок выдвижения

Картину, которая будет представлять Россию в номинации «Международный художественный фильм», каждую осень выбирает национальный оскаровский комитет, состоящий их экспертов в области кинематографа.

В этом году специалисты делали выбор из 110 фильмов, среди которых — «Герда» Натальи Кудряшовой, «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева и другие.

Кинопремию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (с 2020 года — лучший международный художественный фильм) учредили в 1948-м, в 1956 году номинация вошла в состав основных категорий. С тех пор награду ежегодно присуждают лентам, снятым за пределами США и состоящим преимущественно из неанглоязычных диалогов.

Победитель 2021 года

В прошлом году «Оскар» уехал в Данию. Лучшим международным художественным фильмом жюри признало трагикомедию «Ещё по одной» Томаса Винтерберга, соратника Ларса фон Триера по «Догме 95».

В своей оскароносной работе режиссёр рассказывает о четырёх школьных учителях, недовольных собой, работой и семейными отношениями. Чтобы побороть кризис среднего возраста, они решают на себе проверить гипотезу психотерапевта Финна Скордеруда о том, что для счастья человеку не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови.

Главную роль в фильме исполнил Мадс Миккельсен, обладатель приза Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль.

Картины советских и российских режиссёров не раз становились лауреатами «Оскара». На церемонии награждения в 1969 году статуэтку получил исторический фильм Сергея Бондарчука «Война и мир». Затем киноакадемия отметила Владимира Меньшова и его ленту «Москва слезам не верит» (1981), а в 1995-м году «Оскар» забрала драма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем».

Американская киноакадемия также отметила проект советско-японского производства «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, а также короткометражную анимацию «Старик и море» Александра Петрова.

В разные годы на «Оскар» номинировались такие отечественные картины, как «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева, «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — однако статуэток не получили.

Абсолютными чемпионами по количеству наград кинопремии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» считаются итальянцы, в послужном списке которых 11 побед.