«Решили срезать по прямой и не напрягаться»: российские переводчики об адаптации «Брата» на Netflix

Стриминговый сервис Netflix обнародовал фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым в главной роли. Ленты под названиями Brother и Brother 2. On The Way Home доступны с английскими субтитрами. Многие диалоги в культовых картинах получили практически дословный перевод, и это позволило сохранить смысл в том числе «неполиткорректных» (с точки зрения современных западных реалий) фраз. Однако некоторые высказывания были сглажены, что сильно повлияло на тональность речи героев. RT поговорил с профессиональными переводчиками и узнал, много ли потеряли фильмы Балабанова после адаптации для англоязычного пользователя.

Во вторник, 1 июня, на американском стриминговом сервисе Netflix появились фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым в главной роли. Права на ленты площадка ранее приобрела у компании СТВ. Первая часть франшизы получила название Brother, вторая — Brother 2. On The Way Home («Брат 2. По дороге домой»).

Многие зрители обратили внимание на англоязычный дубляж картин. Некоторые пользователи соцсетей с Украины остались недовольны переводом слова «бандеровец» во второй части истории: оно для англоговорящих подписчиков Netflix прозвучало как Ukrainian Nazi collaborator (украинский нацистский коллаборационист). Народный депутат Украины Дмитрий Гурин на своей странице в Facebook намекнул, что его коллеги планируют направить в Netflix коллективное обращение по этому поводу.

Некоторые подписчики также выразили недовольство дубляжем, однако нашлись и те, кто посчитал англоязычную версию корректной и вполне верно отражающей смысл.

Переводчик кандидат филологических наук Дмитрий Бузаджи счёл вариант с «бандеровцами» логичным для перевода описательным решением («украинские пособники нацистов»).

«Другой вопрос, что среднестатистическому иностранцу вряд ли будет понятно, почему герой Сухорукова с ходу обвиняет первых попавшихся украинцев (ну или, допустим, украинских националистов) в коллаборационизме. Возможно, стоило бы поискать более хлёсткое выражение, за которым лучше бы проявлялась стереотипная неприязнь», — пояснил Бузаджи.

Переводчики Артём Митичкин и Владимир Мельников считают, что фрагменту при переводе уделили недостаточно внимания. На их взгляд, здесь проблема заключается не столько в смысле фразы, сколько в её длине.

«Слово «бандеровец» передавать пояснением слишком громоздко. Речь, скорее, не о сглаживании углов, а о нехватке времени и мастерства. В этой сцене можно было бы предложить: «You're a Nazi or something?», чтобы показать негативное, ругательное отношение русского к украинцу, понятное для американского зрителя», — утверждают Митичкин и Мельников.

© Кадр из фильма «Брат 2»

Они подчёркивают, что вся сцена в аэропорту, где герой Виктора Сухорукова вступает в диалог с членами украинской мафии в США, переведена неудачным образом.

«Впечатление, что это был машинный перевод. Пример: «земляк» как fellow countryman. Конечно, самый близкий разговорный вариант, который приходит на ум, — homie или homeboy. В США он используется почти исключительно афро- и латиноамериканцами, иногда белыми позёрами. Но можно было бы подобрать что-то близкое по духу. К примеру: Hey pal... — I'm not your pal, you Russki», — отмечают переводчики. Они подчеркнули, что выбранное для обозначения россиян слово Muscovite («москвич») не только не передаст в полной мере отношение персонажей друг к другу, но и озадачит англоговорящего зрителя.

Неоднозначным в англоязычной версии получилось и обращение к членам украинской мафии.

В оригинале их называют хохлами, тогда как в переводе для обозначения героев выбрано нейтральное слово Ukrainians.

«То, что «хохлы» перевели как Ukrainians, в принципе, понятно, потому что для русского языка характерно такое пренебрежительное обозначение украинцев. В английском языке нет никакого типичного пренебрежительного обозначения украинского народа», — объясняет Дмитрий Бузаджи. В то же время, на его взгляд, в зависимости от контекста перед Ukrainians можно было бы добавить ещё какое-то отрицательное слово для снижения регистра и демонстрации пренебрежительного отношения.

Внимание пользователей соцсетей также привлёк появившийся ранее кадр из первого фильма, в котором Данила Багров вступает в конфликт с двумя кавказцами в трамвае. В оригинале герой говорит: «Не брат ты мне, гнида черножопая», тогда как на получившее широкое распространение в Рунете изображение добавили субтитры, согласно которым Данила назвал оппонентов «****** армянской» (Armenian twat).

Кадр оказался фейком — в действительности переводчики попытались передать смысл неполиткорректной фразы дословно: «Ты глист черножопый» (Black ass worm). По мнению Дмитрия Бузаджи, в данном случае им удалось сохранить негативную коннотацию фразы, несмотря на разную эмоциональную окраску одного и того же слова в русском и английском языках.

© Кадр из фильма «Брат»

«Немножко странная формулировка — black ass worm, но здесь надо понимать, что само по себе слово black по-английски вполне стандартное. И в этом плане здесь интересное расхождение в русском и английском языках, потому что русский эпитет «чёрный» как раз используется в негативном контексте для расистского описания в отличие от английского. Но в сочетании с ass здесь необходимая негативная коннотация есть», — говорит Бузаджи.

Артём Митичкин, однако, счёл такой вариант дубляжа знаменитой фразы неудачным. Он подчёркивает, что здесь выбрано слово с неверной эмоциональной окраской, что может запутать зрителя.

«Во-первых, слово ass в постпозиции (как минимум в американском сленге) используется обычно для эмфатического ударения, а не в качестве ругательства (например, That's one big ass fish! — «Вот это рыбина!»), поэтому, когда «черножопый» переводится как black ass, американский зритель может это воспринять примерно как «чернющий». Во-вторых, в той же американской социокультурной парадигме и Данила, и трамвайный хулиган, к которому он обращается, — это белые люди, и зритель, видя, что один белый называет другого «чернющим», только сильнее запутывается», — отмечает Митичкин.

Переводчик предполагает, что более удачными в данном случае были бы варианты, точнее передающие негативный оттенок. Например, британское ругательство wog, которое изначально применялось к индийцам, а потом расширилось и на другие национальности.

Слово worm («червь»), по мнению Митичкина, по тону и семантике похоже на ругательство «гнида», но имеет более высокий стилистический регистр.

«Оно естественно смотрелось бы в героическом фэнтези, но точно не здесь. Так что можно было бы подобрать другое ругательство, которое передавало бы презрительное отношение говорящего к собеседнику, но не настолько возвышенное. К примеру, I'm not your bro, you wog fuck / you rotten wog», — считает переводчик.

Эксперты остались довольны англоязычными аналогами пословиц, которые неоднократно звучат в фильме «Брат». Они отмечают, что в дубляже в той или иной мере передана в том числе форма используемых выражений.

«Такой подход к переводу делает поговорки криминального авторитета из фильма неологизмами для носителя английского языка. В них он увидит не знакомую народную мудрость, а искусственно созданный колорит, вероятно, призванный скорее подчеркнуть, что перед зрителем фильм именно российского производства. Если цель была именно в этом, то зритель запомнит, что должен «любить и мёд, и пчёл», потому что так ему сказал конкретный герой конкретного фильма», — утверждает Владимир Мельников.

При этом он уточняет, что в случае, если переводчики Netflix стремились показать, как «персонаж фильма сыплет запоминающимся острым словцом, демонстрируя свою мудрость», то им стоило выбрать другие англоязычные выражения, близкие по значению к используемым в фильме.

© Кадр из фильма «Брат 2»

Все эксперты раскритиковали перевод стихотворения, которое звучит в начале фильма «Брат 2», когда Данила Багров приходит в школу на встречу с героем Сергея Маковецкого, а после — повторяется в других эпизодах. Текст переведён дословно, рифма при этом полностью утрачена. По мнению Дмитрия Бузаджи, в данном контексте подобное упущение некорректно.

«Есть много разных точек зрения о том, должна ли сохраняться рифма при переводе между английским и русским языком, потому что у нас по-разному функционирует стихосложение. Но неизменно то, что, по крайней мере, детским стихам и всяким считалочкам в английском языке рифма также свойственна», — утверждает переводчик.

Он уточняет, что серьёзное, экспериментальное стихотворное произведение может быть переведено на английский с ослаблением рифмы, но в фильме очевидно представлено стихотворение для детей.

«Это контраст между подчёркнуто-наивным детским стишком и довольно жутковатым контекстом, в котором его использует главный герой. А если в переводе нет рифмы, получается, подчёркивается какая-то немножко нелепая суть этого стихотворения. Но не видно, что это песенка. В общем, просто кажется, что решили срезать по прямой и не напрягаться», — говорит Бузаджи.

Аналогичного мнения придерживаются Артём Митичкин и Владимир Мельников. На их взгляд, такой перевод стихотворения получился очень неуклюжим. Они вспоминают о последнем эпизоде, в котором звучит текст, и подчёркивают, что в нём было необходимо передать не только смысл, но и форму стихотворения.

«В сцене есть несколько важных элементов: персонаж Данилы поднимается по длинной лестнице, стараясь успокоиться, как мантру читает ритмичное стихотворение, будто упражнение для дыхания. В переводе у Netflix ничего этого нет. Передан лишь смысл стихотворения. Этого достаточно, чтобы знать, что именно говорит герой, но недостаточно, чтобы понять почему», — считают Митичкин и Мельников.

На их взгляд, в данном случае стоило сделать стихотворный перевод, однако это потребовало бы больше времени.

По мнению переводчиков, другие запоминающиеся фразы, звучащие в фильме, переданы довольно точно. Однако в некоторых случаях англоязычные версии получились гораздо более нейтральными.

Например, вместо слова «хахаль» в дубляже используется lover. Вежливое I don’t understand a word of what you’re saying также не отражает интонацию оригинальной фразы «Не понимаю я по-вашему нихера».

При этом Митичкин и Мельников посчитали удачным интерпретацию фразы Данилы Багрова «Скоро всей вашей Америке — кирдык. Мы вам всем козью рожу устроим». На английском языке она звучит как Soon your America’s going to bite it. We’re going to wipe the smiles off all your smug faces, что, по мнению экспертов, не только отражает смысл оригинала, но и звучит как разговорная речь.

© Кадр из фильма «Брат 2»

Дмитрий Бузаджи также выделил слово «кирдык», дважды звучащее в обоих фильмах и с трудом поддающееся адаптации. Во втором случае оно используется в эпизоде, когда ломается автомобиль Багрова («My car… кирдык», — говорит герой, что перевели как My car is broken). По мнению Бузаджи, перевод обеих сцен значительно уступает в выразительности оригиналу.

«Скажем, «кирдык», конечно, более интересно, чем broken, но понятно, что надо было бы долго думать, чтобы подобрать что-то такое же. И в случае с going to bite it, и в случае с broken выбран менее интересный вариант перевода на английский», — говорит переводчик.

На его взгляд, в целом в англоязычной версии фильмов Балабанова есть как более, так и менее удачные решения. Некоторое снижение степени табуированности и резкости, по мнению эксперта, довольно типично для перевода, и «если это не полный отказ от экспрессии, то нет необходимости на этом очень заострять внимание и считать это большой ошибкой».

Чуть более категорично высказываются Артём Митичкин и Владимир Мельников. На их взгляд, «перевод фильма создаёт ощущение неоднородного пёстрого лоскутного полотна». Они считают, что на итоговый результат повлияли сжатые сроки работы и недостаточно глубокая проработка материала перед показом на Netflix.