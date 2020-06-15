«Хочешь увеличить глаза — сделай это!»: на RTД вышел фильм о поп-группе, избравшей пластику своей концепцией

На RTД состоялась премьера документального фильма «K-pop под скальпелем». Героини ленты — солистки популярной южнокорейской группы Six Bomb. Как и многие их коллеги, девушки прибегают к пластическим операциям. Однако, в отличие от других представителей шоу-бизнеса, участницы Six Bomb открыто говорят обо всех процедурах, на которые они пошли ради улучшения внешности. Более того, пластическая хирургия стала концепцией группы.

В Южной Корее пластическая хирургия пользуется бешеной популярностью. В числе множества доводов в пользу пластики, которые приводят корейцы, можно найти даже профессиональный рост (многие уверены, что хирургическое вмешательство помогает людям продвигаться по карьерной лестнице). И это мнение далеко не безосновательное: в этой стране работодатели зачастую при выборе сотрудников действительно уделяют много внимания внешнему виду кандидатов, а в стандартной анкете при приёме на работу есть графа, в которой нужно указать вес соискателя.

Согласно статистике, более 40% опрошенных корейских подростков мечтают о пластике, чтобы выглядеть как поп-идолы. И родители нередко дарят дочерям на окончание школы операцию на двойное веко.

Разумеется, в таких обстоятельствах улучшение собственной внешности отнюдь не редкость и среди артистов. Обычно певцы не афишируют факты хирургического вмешательства. Но не всегда: в документальном фильме RTД «K-pop под скальпелем» рассказывается о группе Six Bomb, которая пошла дальше коллег и сделала пластическую хирургию своей концепцией.

Руководство коллектива поощряет проведение солистками Six Bomb пластических операций и других процедур для коррекции внешности. В числе манипуляций, на которые уже согласились девушки, — ринопластика, операция на двойное веко, липофилинг, введение филлеров и другие.

Участницы Six Bomb открыто рассказывают обо всех изменениях своей внешности. Кроме того, тема пластической хирургии нашла отражение в клипах группы.

Многочисленные операции спонсирует продюсирующая Six Bomb компания совместно с клиникой пластической хирургии. Для последней все изменения во внешности солисток популярного коллектива — отличная реклама.

Менеджер группы Ким Ильун утверждает, что изначально девушки сами хотели скорректировать внешность.

«Вместо того чтобы просто сделать пластику, мы решили связать это с концепцией группы, потому что лица всё равно изменятся после операции», — рассказал менеджер.

Несмотря на то что все операции изначально были добровольными, Ким Ильун напоминает своим подопечным о необходимости подстраиваться под общую стилистику. Это касается как одежды, так и всего остального. При этом он подчёркивает, что девушки, которые присоединились к группе позже, «должны прилагать больше усилий и соответствовать требованиям».

Сами солистки Six Bomb отмечают, что с радостью присоединились к коллективу и приняли его концепцию.

«У нашей группы есть то, что отличает её от других, в том числе и внешне. Мы делаем много того, чего другие женские группы не делают. Поэтому я с радостью и воодушевлением присоединилась к группе. Мы делаем упор не на красивой внешности, а на энергичных песнях. Думаю, это и отличает нас от других», — рассказала солистка по имени Даин, отметив, что сама хотела изменить свою внешность, чтобы избавиться от всех недостатков, которые видны в кадре.

С ней солидарна и Ли Соль, изменившая глаза и нос. При этом сначала девушка негативно относилась к пластике, но со временем пришла к выводу, что таким образом сможет стать увереннее в себе.

«Я пошла на это, думая, что это придаст мне веры в собственные силы. Поначалу, видя мой изменённый образ, все спрашивали, кто это. Была именно такая реакция. Но когда я менялась и становилась более красивой, все стали говорить: «О, тебе идёт, ты стала красивее!» А после, мне кажется, стали завидовать. Если хочешь увеличить глаза — сделай это! Хочешь контурную пластику? Сделай! Каждый сам выбирает свой путь», — утверждает певица.

Ещё одна солистка — Соа — была полностью довольна своей внешностью, но ради соответствия коллективу решилась на несколько процедур. Впрочем, девушка считает, что все изменения пошли ей на пользу.

«Я считала себя красивой, но, мне кажется, сделав пластическую операцию, стала чувствовать себя более уверенно», — отмечает Соа.

Подробнее о жизни солисток Six Bomb — в документальном фильме «K-pop под скальпелем» на RTД.