Смеха ради: тест RT о юмористических рассказах русских писателей

Юмористический рассказ — один из самых популярных жанров в литературе. Произведения Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова, Тэффи и многих других писателей вошли в историю русской словесности, а острые цитаты из них ушли в народ. Что вы знаете о юмористических рассказах и об их авторах? Проверьте себя с тестом RT.

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