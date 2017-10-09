Столтенберг: НАТО не нужна новая холодная война с Россией На пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в Румынии Йенс Столтенберг заявил, что альянс не стремится начать новую холодную войну с Россией и изолировать её, пишет Radio România. В то же время генсек посетовал на отсутствие прозрачности на учениях Москвы и наращивание российских войск у границ военного блока, отмечает издание. 9 октября 2017 Radio România

Посол США: размещение «Патриотов» в Румынии не должно беспокоить Россию Покупка Бухарестом противоракетных комплексов «Патриот» будет иметь огромное влияние на безопасность как Румынии, так и её соседей, приводит Romania-Insider слова американского посла в этой стране Ханса Клемма. Однако, по мнению посла, размещение в Румынии «Патриотов» никак не усилит напряжённость в отношениях с Москвой, так как это «чисто оборонительная» мера. 26 июля 2017 Romania-Insider.com